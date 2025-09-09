คคนะ ฮีโร่เหมาสอง! ช้างศึกยู23 เฉือนมาเลย์ 2-1 ลิ่วรอบสุดท้ายศึกเอเชีย
“ช้างศึกยังบลัด” นักฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เฉือนเอาชนะ “เสือเหลือง” มาเลเซีย ด้วยสกอร์ 2-1 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ นัดที่ 3 ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน
สำหรับสถานการณ์หลังผ่าน 2 นัดแรก ทีมชาติไทย มี 4 แต้มจากการชนะ มองโกเลีย และเสมอ เลบานอน ส่วน มาเลเซีย มี 3 คะแนน โดยเกมนี้ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล จัดทัพผู้เล่นด้วยการวาง ยศกร บูรพา เป็นกองหน้าตัวเป้า พร้อมด้วย คคนะ คำยก, เสกสรรค์ ราตรี และอิคลาส สันหรน
เกมครึ่งแรกนาทีที่นาที 34 ยศกร บูรพา ดร็อปมารับบอลตรงกลางก่อนยกให้ เสกสรรค์ ราตรี หลุดกัปดักล้ำหน้าเข้าไปแล้วตวัดให้ คคนะ คำยก ได้โอกาสยิงโล่งๆ เข้าไปให้ทีมชาติไทยนำก่อน 1-0 แต่นาที 40 มาเลเซียได้ประตูตีเสมอจากลูกเตะมุม และเป็น อายซาร์ ฮาร์ดี้ โฉบเข้าไปแปเข้าบอลตุงตาข่ายให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 1-1 และหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
เข้าสู่ครึ่งหลัง ทีมไทยเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยการส่ง ธนกฤต โชติเมืองปัก ลงไปเล่นแทน ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย นาที 53 ไทยเกิอบได้ประตูอีกครั้งจากจังหวะที่ สิทธา บุญหล้า หยอดบอลให้ เสกสรรค์ ราตรี พักอกให้ คคนะ คำยก ยิงติดบล็อกออกหลังไป
นาที 54 ทีมชาติไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ ยศกร บูรพา ให้บอล เสกสรรค์ ราตรี ปั่นด้วยขวา แต่ยังไปติดเซฟประตูของ มาเลเซีย นาที 58 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ พลเอก มณีกร แทงให้ เสกสรรค์ ราตรี ครอสเข้ากลางให้ คคนะ คำยก ยิงออกไปนิดเดียว นาที 65 ไทยเปลี่ยนตัวคนที่สองด้วยการส่ง ชวัลวิทย์ แซ่เล่าลงไปเล่นแทน อิคลาส สันหรน
หลังจากนั้นไทยยังบุกอย่างหนัก แต่เจาะไม่เข้า และนาที 75 ไทยเปลี่ยนตัวคนที่ 3 ด้วยการส่ง ชนภัช บัวพันธ์ ลงไปเล่นแทน สิทธา บุญหล้า และนาที 84 ก็มาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ ยศกร บูรพา ทะลุช่องให้ ชวัลวิทย์ แซ่เล้าได้หลุดไปยิงด้วยซ้าย แต่ยังติดบล็อกอีก นาที 86 คคนะ คำยก แทงให้ ชวัลวิทย์ แซ่เล้า แต่งเข้าซ้ายยิงแต่ยังไปติดเซฟอีกครั้ง และไทยก็เปลี่ยนตัวคนสุดท้าย ส่ง สิรภพ วันดี ลงไปเล่นแทน เสกสรรค์ ราตรี
นาที 89 มาเลเซีย มาได้ลุ้นบ้างจากจังหวะหลุดขึ้นมาของ เฟอร์กัส เทียร์นีย์ แต่ ชมพัฒน์ บุญเลิศ ยังปัดออกหลังไปได้ จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนาทีที่ 90+2 ยศกร บูรพา ได้ลากบอลขึ้นไปก่อนไหลเข้ากลางให้ คคนะ คำยก ยิงเข้าไปให้ทีมชาติไทย นำ 2-1 และเป็นประตูที่ 2 ของเจ้าตัวในเกมนี้
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกม ทีมชาติไทย เอาชนะ มาเลเซีย 2-1 พร้อมคว้าแชมป์กลุ่มเอฟ ด้วยการมี 7 คะแนนเท่ากับ เลบานอน แต่ประตูได้เสียดีกว่า และคว้าสิทธิไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในปี 2026