เมืองไทยประกันภัย-เมืองไทยประกันชีวิต จับมือหนุนลีกคัพ แชมป์รับ 5 ล้านพร้อมตั๋วลุยอาเซียน
นายวิลักษณ์ โหลทอง อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ นางสาวนวลวรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวให้การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลลีกคัพในชื่อใหม่ “เมืองไทย คัพ” ประจำฤดูกาล 2025/26 ที่อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน
นายวิลักษณ์ กล่าวว่า เป็นความร่วมมือที่แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนและให้ความสำคัญกับฟุตบอลไทยของทั้งสององค์กร ซึ่งลีกคัพนับเป็นถ้วยที่สำคัญ เพราะทีมชนะเลิศ นอกจากจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 5 ล้านบาทแล้ว ยังได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน ในฤดูกาล 2026/27 อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ทุกสโมสรได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองในระดับอาเซียน และจะทำให้สโมสรมีมาตรฐานสูงขึ้น เป็นถ้วยแห่งการสร้างโอกาสให้กับสโมสรจริงๆ
ด้านนายปราโมทย์ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่ทั้ง เมืองไทยประกันชีวิต และ เมืองไทยประกันภัย ร่วมกันตั้งใจเข้ามาสนับสนุนฟุตบอลลีกคัพ เพราะเราเชื่อว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงกีฬา แต่คือเวทีที่สร้างความฝัน แรงบันดาลใจ และโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลลีกคัพเป็นรายการที่เปิดให้ทีมจากทุกลีกได้ลงแข่งขันอย่างเท่าเทียม “เมืองไทย คัพ” จะทำให้ทุกสโมสรและนักเตะได้พิสูจน์ศักยภาพต่อสายตาคนทั้งประเทศ และทำให้แฟนบอลได้เห็นเรื่องราวแห่งความพยายาม ความสามัคคี และความมุ่งมั่น พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในหลากหลายมิติทุกครั้งที่มีการแข่งขัน
“ผมเชื่อมั่นว่า ถ้วยรางวัลนี้จะไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอล แต่ยังส่งต่อ พลังอันยิ่งใหญ่ที่จะมอบทั้งความสุขแก่แฟนบอล และผลักดันวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายปราโมทย์ กล่าวปิดท้าย
ขณะที่นางสาวนวลวรรณ กล่าวว่า เมืองไทยประกันภัย มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนวงการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลที่เป็นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย พราะเราเชื่อว่าฟุตบอล ไม่ใช่แค่กีฬา แต่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อ ไปสู่มิติอื่น ๆ ทั้งในเรื่องของ สังคม , เศรษฐกิจ , การท่องเที่ยว และ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้คนทั้งหมด นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนทีมชาติไทย และสโมสรระดับอาชีพอีกเกือบ 30 สโมสร ดังนั้นนับเป็นการต่อยอดตามนโยบายและ พันธกิจสำคัญของบริษัท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และ สนับสนุนให้ ฟุตบอลไทย ก้าวไปข้างหน้า ด้วยความมั่นคง แข็งแรง และ ยั่งยืนต่อไป
สำหรับ “เมืองไทย CUP” ฤดูกาล 2025/26 จะเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม โดยเริ่มจากรอบคัดเลือก ซึ่งนำทีมไทยลีก 3 แข่งขันก่อนเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ ที่จะพบกับทีมจากไทยลีก 2 และชิงสิทธิ์เพื่อเข้าสู่รอบ 32 ทีมสุดท้าย ที่มีทีมจากไทยลีก 1 ทั้ง 16 ทีมยืนรออยู่
จากนั้นจะแข่งขันแบบน็อคเอาท์ แพ้คัดออก ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ทีมแชมป์จะได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000,000 บาท และจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันศึก ชิงถ้วยสโมสรอาเซียน ในฤดูกาล 2026/27 ขณะที่ทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000,000 โดยแฟนฟุตบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง AIS PLAY ตั้งแต่รอบ 32 ทีมเป็นต้นไป