44 เยาวชนโครงการ FIFA TDS Talent ID Women 2025 เก็บตัวครั้งแรก เพื่อยกระดับฝีเท้า
เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ที่ พัฒนา สปอร์ต คลับ จังหวัดชลบุรี 44 เยาวชน เยาวชนจากโครงการ FIFA TDS Talent ID Women 2025 กับภารกิจ “ค้นป่าหาชบาแก้ว” เดินทางเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัว เพื่อฝึกทักษะฟุตบอลและเก็บข้อมูล และร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่าง ๆ จากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ ทางสมาคมฯ ได้เดินทางไปทำการคัดเลือกรอบภูมิภาค ทั้ง 7 โซน และได้ฐานข้อมูลเด็กรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี กว่า 1,047 ราย และทางสตาฟ์โค้ชได้มีการคัดเลือกให้เหลือ 44 ราย เพื่อเข้าแคมป์ในครั้งนี้
ซึ่งการเก็บตัวครั้งนี้นำโดยแอนโธนี ฮัดสัน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ, ทรงยศ กลิ่นศรีสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค, ธิดารัตน์ วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และ สเกาท์ในโครงการค้นป่าหาชบาแก้วประกอบไปด้วย รัตติกาล ทองสมบัติ, เจนจิรา ตาวงค์, จันทร์เพ็ญ สีเสริม, และ ยมลพัทธ์ ชลสินธุ์ พร้อมด้วย เยาวชนหญิงจำนวน 44 ราย
โดยทั้งหมด จะเก็บตัวไปจนถึงวันที่ 14 กันยายนนี้ โดยตลอดเวลา 4 วัน จะมีการลงฝึกซ้อมคัดเลือกจะไม่เน้นไปที่ผลการแข่งขัน แต่จะเน้นให้นักกีฬาทุกคนได้เล่นฟุตบอลและแสดงศักยภาพออกมาอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทีมผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมชาติ ได้เห็นฟอร์มการเล่นอย่างเต็มที่
