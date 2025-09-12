AIS ใจปล้ำ! มอบเน็ตเต็มสปีดให้ทีมไทยลีก1-3 ช่วยอัพเดทข้อมูลทันใจ สดจากสนาม
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นตัวแทนมอบPocket Wi-Fi พร้อมซิม “เน็ต มาราธอน แมกซ์” ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไม่อั้น ไม่ลดสปีด ให้กับสโมสรฟุตบอลไทยลีกระดับไทยลีก 1-3 ทั่วประเทศ โดยมี นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและการสื่อสารของบุคลากรในสนามแข่งขัน ให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องตัว ทุกที่ ทุกเวลา รองรับการทำงานในยุคดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ
นางสายชล กล่าวว่า เอไอเอสต้องการยกระดับฟุตบอลไทย โดยเฉพาะการนำศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสโมสรในทุกระดับ เพราะการถ่ายทดสดไม่ใช่แค่ส่งสัญญาณจากสนามสู่หน้าจอ แต่เพื่อเชื่อมโยงคนไทยทั้งประเทศให้ใกล้กันมากขึ้นผ่านการถ่ายทอดสดที่คมชัดและเสถียรที่สุด
นอกจากนี้ ไอเอไอส ยังได้ขยายขีดความสามารถของเครือข่าย 5G และไฟเบอร์ออฟติก ให้ครอบคลุมทุกสนามแข่งขันและจุดรับชมทั่วประเทศ รองรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกทุกลีกผ่าน AIS PLAY ด้วยมุมกล้องครบทุกมิติเสริมด้วยกิจกรรมความสนุกจากขอบสนาม เติมเต็มทุกจังหวะการเชียร์ของแฟนบอลให้เร้าใจยิ่งกว่าเดิม
ทั้งนี้แฟนฟุตบอลไทยสามารถรับชมฟุตบอลไทยลีก ทั้ง “บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง”, “บีวายดี ซีล5 ลีกสอง” และ “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” แบบถูกลิขสิทธิ์ ฟรีทุกเครือข่าย ผ่านแอพลิเคชั่น AIS PLAY, AIS PLAYBOX และ3BB GIGATV