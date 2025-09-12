ตั้ง ‘บุญเลิศ เจริญวงศ์’ กุนซือทีมฟุตซอลไทยรุ่น 19 ปีลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน
ความเคลื่อนไหวของการเตรียมสร้างทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดยู19เพื่อรองรับทัวร์นาเมนต์ ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซี่ยนรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ครั้งแรก ASEAN U-19 FUTSAL Championship 2025 ระหว่างวันที่ 23-28 ธ.ค.2025 ที่ ยิมเนเซี่ยม ภายในสนามกีฬากลาง จ.นนทบุรี
ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยนายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายก ส.บอลฯ ฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด ได้แต่งตั้ง บุญเลิศ เจริญวงศ์ วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนฟุตซอล สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ( AFC Futsal Instructor Level 2 ) ทำหน้าที่คุมทัพเพื่อเตรียมเฟ้นเลือกผู้เล่นที่อยู่ในลิสต์รายชื่อเพื่อนำมาคัดตัวในโอกาสต่อไป
บุญเลิศ เจริญวงศ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยชุดยู19ปี เปิดเผยว่า “เบื้องต้นตั้งแต่ผมได้หารือกับ นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายก ส.บอลฯ ถึงแผนงานในการสร้างทีมชาติไทยชุดยู19 ผมก็ได้สอบถามกับโค้ชฟุตซอลทั่วประเทศ เพื่อหานักเตะในข่าย ซึ่งตกโดยรวมจะอยู่ที่ตำแหน่งละ 15 คน”
“เป้าหมายหลักที่เราเลือกผู้เล่นในครั้งนี้ เริ่มจากการดูฟอร์มในศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก 2025 ต่อด้วย ฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนส์ชิพ ดิวิชั่น 1 , การแข่งขันฟุตซอลระดับมหาวิทยาลัย , ฟุตซอลกรมพลศึกษา 18 ปี รวมถึง รายการอื่นๆ ของรุ่น 18 ปี เพื่อให้ได้ผู้เล่นที่ดีในทุกๆตำแหน่ง ส่วนการประกาศรายชื่อที่จะเรียกมาคัดตัว จะมีการประกาศในวันที่ 18 ก.ย.นี้ และทุกคนที่จะประกาศรายชื่อไปนั้น คือคนที่ผมไปดูกับตาตัวเองมาแล้วทั้งหมด”
ด้าน “บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายก ส.บอลฯ ฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด เปิดเผยว่า “สำหรับการสร้างทีมฟุุตซอลยู19 ก็จะเป็นการต่อยอดไปทีมชุดใหญ่สู่อนาคต อย่างที่ทราบกัน ในระดับเอเชีย การแข่งขันในระดับยู19 หรือ ยู20 ไม่มีการแข่งขันนานแล้ว โดย ยู20 ที่ผ่านมา รุ่นของ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา และ รุ่นของ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ ทุกวันนี้เขาก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปัจจุบัน”
“โดยทีมชุดยู19ก็จะเป็นเหมือนการทดสอบผู้เล่นที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตัว ถ้าผ่านเวทีอาเซี่ยนในระบยู19ได้ อนาคตทีมชุดนี้ก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ ซึ่งเรามีแผนว่า ถ้าสามารถผลักดันต่อยอดได้ เราก็มีโอกาสที่จะใช้เด็กชุดนี้เล่นทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซี่ยนในอนาคต คล้ายๆกับยุคเมื่อ 15-16 ปีที่แล้วที่เราสร้าง ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง-กฤษดา วงษ์แก้ว รวมถึง จิรวัฒน์ สอนวิเชียร ในช่วงอายุ 18-19 ปี ไปแข่งชิงแชมป์อาเซี่ยนที่เจอคู่แข่งจากทีมชุดใหญ่มาแล้ว”
สำหรับกำหนดการของทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดยู19ปี ต่อจากนี้ จะมีการประกาศรายชื่อคัดตัว วันที่ 18 กันยายน 2568 , วันคัดตัวเริ่มวันที่ 23-25 กันยายน เเละ 27-28 กันยายน 2568, ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดตัว วันที่ 10 ตุลาคม 2568 , รายงานตัว 20 คนสุดท้าย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ส่วนกำหนดการแข่งขัน ASEAN U-19 FUTSAL Championship 2025 วันที่ 23-28 ธันวาคม 2568