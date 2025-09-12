เช็ค ยังบ่นแข้งอิรักหวด ชนาธิป โวพาคอนซะเก็บชัย 3 เกมรวด
“เช็ค” สุภโชค สารชาติ ดาวเตะทีมชาติไทยของ คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ทีมอันดับ 10 ของศึกเจลีก 2 ที่เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของ อิวากิ เอฟซี ในวันที่ 13 กันยายนนี้
สุภโชค กล่าวว่า ตอนนี้พยายามพัฒนาสภาพร่างกายให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมนี้ ต้องเก็บ 3 แต้มจากอิวากิให้ได้ และอยากทุ่มเทเต็มที่เพื่อช่วยทีม
ขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นสอบถามถึงจังหวะในเกมฟุตบอล “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 รอบชิงชนะเลิศ ที่ชนาธิป สรงกระสินธ์ รุ่นพี่ในทีมชาติถูกโมฮานัด อาลี นักเตะทีมชาติอิรัก หวดนอกเกมใส่นั้น สุภโชค กล่าวว่า ชนาธิปนั้นเป็นนักเตะคนสำคัญที่คอยสนับสนุนตั้งแต่ย้ายมาเล่นในญี่ปุ่น จังหวะนั้นมันมีหลายวิธีที่จะตัดเกม แต่การฟาล์วแบบนี้มันเกิดรับได้ในฐานะนักฟุตบอลด้วยกัน เป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรง และอยากให้จำเอาไว้ว่าไม่ควรทำแบบนี้