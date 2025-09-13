น้ำแร่ช้างจับมือชลบุรี เอฟซี เปิดคลินิกฟุตบอล ที่โรงเรียนวัดโป่งตามุข จ.ชลบุรี
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ร่วมสานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักเตะอาชีพ เปิดฟรีคลินิกฟุตบอล “ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก 2025” คลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของไทย นำนักเตะจากสโมสรชลบุรี เอฟซี นำโดย “หนึ่ง” ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว กัปตันทีมฉลามชล “เต้“ ธนาเสฏฐ์ สุจริต และทีมโค้ชระดับไลเซนส์ ที่มีมาตรฐานรับรองโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ลงสนามถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้กับน้องๆอย่างใกล้ชิด ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดโป่งตามุข อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ภายในงานได้รับเกียรติจากปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอพานทอง, ชัญญ์ญาณ์ โพธิอนันต์กิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข, สุรพงษ์ ญัตติณรงค์ กำนันตำบลหนองหงส์, ภณธกร เทียนเงิน ผู้แทนจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งในครั้งนี้มีน้องๆเยาวชนอายุระหว่าง 6-16 ปี ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกฟุตบอลรวมทั้งสิ้น 220 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น