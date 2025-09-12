ปราสาทสายฟ้าเปิดบ้านยิงทดเจ็บเชือดประจวบ 2-0 บีจีปทุมบุกเฮ 1-0
“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ “ต่อพิฆาต” ประจวบ เอฟซี 2-0 นำจ่าฝูงต่อ ในการแข่งขันฟุตยอลไทยลีก ที่สนามช้าง อารีนา เมื่อวันที่ 12 กันยายน
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ่าฝูง ที่มี 9 คะแนนเต็ม จาก 3 นัด เปิดรังเหย้ารับการมาเยือนประจวบ เอฟซี ทีมอันดับ 11 ที่มี 2 คะแนน จากการลงสนาม 3 นัด
เกมนี้ต้องลุ้นกันถึงช่วงทดเจ็บครึ่งหลัง นาทีที่ 90+5 จังหวะต่อเนื่องจากนาทีที่ 90 โรเบิร์ต ซูลจ์ เปิดเตะมุมทางซ้ายยาวไปที่เสาสอง พรรษา เหมวิบูลย์ พยายามจะเปิดบอลกลับเข้าใน ทว่าบอลไปโดนมือ กานต์นรินทร์ ถาวรศักดิ์ เมื่อตายผู้ตัดสินได้รับการแจ้งจากห้องควบคุม VAR ก่อนจะวิ่งไปดูจอภาพช่วยตัดสิน แล้วกลับมาเป่าเป็นจุดโทษ กิลเยร์เม บิสโซลี่ รับหน้าที่สังหารยิงตูมเดียวบอลหายเข้าประตูไป ปราสาทสายฟ้าออกนำ ต่อพิฆาต 1-0
หลังจากนั้นนาทีที่ 90+8 แฟนบอลปราสาทสายฟ้าได้เฮกันลั่นสนาม ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา พักบอลจากการโยนมาจากแดนกลาง ก่อนจะจ่ายบอลเข้าเขตโทษให้ กิลเยร์เม บิสโซลี ได้หลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษบอลพุ่งผ่านมือ วัฒนชัย สระทองจันทร์ นายด่านทีมเยือนเข้าประตูไปให้ปราสาทสายฟ้า เก็บ 3 คะแนน พร้อมกับขยับขึ้นไปมี 12 คะแนนเต็ม รั้งจ่าฝูงไทยลีกต่อไป
ส่วนผลอีกคู่ อุทัยธานี เอฟซี แพ้ บีจี ปทุมธานี ยูไนเต็ด 0-1 โดยบีจีได้ประตูชัยจากโทโมยูกิ โดอิ นาทีที่ 64