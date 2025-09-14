GULF x AIS นำศึกไทยลีก 3 ฉายจอยักษ์กลางสยามสแควร์
GULF จับมือ AIS นำศึกฟุตบอลลีกภูมิภาคอย่าง “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” หรือไทยลีก 3 นำเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยการนำแมตช์เดือนมาระเบิดความมันบนจอยักษ์ AIS SIAM! ฉายแสงให้ทีมขวัญใจท้องถิ่นได้โชว์ศักยภาพ หนุนฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างทั่วถึงทุกระดับ
โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ AIS ทำการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก 3 แบบครบทุกคู่ตั้งแต่รอบแบ่งโซน ซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อน จากนั้นได้เปิดพื้นที่กลางกรุงให้คนไทยได้ส่งพลังเชียร์แบบจัดเต็มแมชต์เดือด 17 คู่ พร้อมด้วยทัพนักพากย์อย่าง “พจจิเซย์” และ “บอล ส้มซิ่ง” มาพากย์กันแบบสดๆ ส่งต่อความสนุกเหมือนเชียร์ติดขอบสนาม
แฟนบอลไทยสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ทั้ง 1-2-3 ครบทุกลีก ทุกคู่ ผ่านทาง AIS PLAY ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
