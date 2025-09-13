ราชบุรี เปิดบ้านเฉือน การท่าเรือ 1-0 ขยับรั้งรองจ่าฝูงตามบุรีรัมย์ 2 แต้ม
“ราชันมังกร” ราชบุรี เอฟซี เปิดบ้านเฉือนเอาชนะ “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1 “บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง” ที่ดราก้อน สเตเดียม เมื่อวันที่ 13 กันยายน
โดยประตูเดียวของเกมนี้เกิิดขึ้นในนาทีที่ 26 จากการยิงของเดนิลสัน เปเรร่า จูเนียร์ จากนั้นแม้ว่าการท่าเรือจะพยายามบุกหนักหวังยิงประตูตีเสมอให้ได้ แต่สุดท้ายทำไม่สำเร็จ ทำให้ราชบุรีเอาชนะไปได้ 1-0
ราชบุรี เก็บเพิ่มเป็น 10 คะแนน รั้งอันดับ 2 ของตาราง เป็นรองเพียงแค่ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 2 คะแนนด้วยกัน ส่วนการท่าเรือ อยู่อันดับ 6 มี 4 คะแนนจาก 4 นัด
ผลคู่อื่นๆ
ชลบุรี เอฟซี แพ้ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 0-1
สุโขทัย เอฟซี แพ้ ลำพูน วอริเออร์ 1-2