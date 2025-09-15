ช้างศึกยู-23 เล็งได้ กาตาร์ ลับแข้งเตรียมทีมลุยซีเกมส์ โค้ชวังเตือนนักเตะรักษาร่างกายให้ดี
ความเคลื่อนไหวทีม “ช้างศึกหนุ่ม” ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ภายใต้การนำทีมของ “โค้ชวัง” นายธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่จะมีโปรแกรมสำคัญในปีนี้อีก 1 รายการคือการแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในเดือนธันวาคมนี้
โดยทีมชาติไทย ชุดยู-23 จะมีโอกาสเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมได้อีก 2 ครั้ง ในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ในเดือนธันวาคม
ผู้สื่อข่าวสอบถามโค้ชวัง ถึงแผนการเตรียมทีมในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น กุนซือช้างศึกหนุ่ม กล่าวว่า เบื้องต้นเตรียมจะเข้าประชุมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เร็วๆ นี้ เพื่อสรุปผลงานจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือกที่ผ่านมา และวางแผนสำหรับการเก็บตัวในช่วงที่เหลืออยู่
“ในส่วนของทีมอุ่นเครื่องเท่าที่พูดคุยกันเบื้องต้นจะมีกาตาร์ ที่เตรียมเดินทางมาอุ่นเครื่องที่ประเทศไทย นอกจากนี้มีทางคูเวตที่ติดต่อมาให้เดินทางไปอุ่นเครื่องที่นั่น แต่พิจารณาเรื่องของการเดินทางกับสภาพร่างกายนักเตะแล้ว อาจจะเลือกหาทีมสโมสรในไทยทำการอุ่นเครื่องที่ไทยมากกว่า” โค้ชวัง กล่าว
เมื่อถามถึงประเด็นนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี บางรายนั้นเป็นตัวหลักให้กับสโมสร แต่บางรายก็เป็นแค่ตัวสำรองที่ได้โอกาสลงสนามไม่มาก ได้มีการกำชับอะไรนักฟุตบอลเป็นพิเศษหรือไม่ ในด้านการรักษาสภาพร่างกาย ซึ่งโค้ชวัง กล่าวว่า จริงๆ เรากำชับนักเตะทุกคนตั้งแต่ที่เข้าแคมป์แรกกันแล้ว ว่าทุกคนจะต้องดูแลตัวเองดีๆ มีวินัยในการทำร่างกายของตัวเองตลอด เพราะตอนเข้าแคมป์ทีมชาติมีเวลาไม่มาก ไม่สามารถมาทำฟิตเนสในแคมป์ทีมชาติได้ ฉะนั้นเวลาอยู่กับสโมสร หากไม่ได้ลงเล่นก็จะต้องพยายามรักษาภาพร่างกาย ซ้อมให้เหมือนแข่ง เพื่อรักษาสภาพแมตช์ฟิตเอาไว้ให้ได้ดีที่สุด
สำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ห่างหายจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลชาย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ไปนานถึง 8 ปี โดยครั้งสุดท้ายที่ได้ ต้องย้อนไปปี 2017 ในยุคของ “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ ที่ประเทศมาเลเซีย จากนั้นมา 3 ครั้งหลังสุด 2019 ที่ฟิลิปปินส์ ตกรอบแรก, 2021(แข่งขันปี 2022) ที่เวียดนาม และ 2023 ที่กัมพูชา ได้รองแชมป์ทั้ง 2 ครั้ง