แข้งเทพมุ่งหน้ามาเลเซีย ดวลเซลังงอร์ ศึกแชมเปี้ยนส์ลีก ทู นัดแรก
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด นำโดย “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน พร้อมนักเตะและทีมงานสโมสร ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 15 กันยายน มุ่งหน้าไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อลงสนามในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู 2025/26 รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก ด้วยการพบกับเซลังงอร์ เอฟซี ตัวแทนจากประเทศมาเลเซีย ที่สนามเปตาลิง จาญ่า สเตเดียม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
สำหรับเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู 2025/26 รอบแบ่งกลุ่ม “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้อยู่ในกลุ่มจี ร่วมกับ เซลังงอร์ เอฟซี (มาเลเซีย), ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส (สิงคโปร์) และ เปอร์ซิบ บันดุง (อินโดนีเซีย) โดยการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจะเป็นการพบกันแบบเหย้า-เยือน ทีมอันดับ 1 และ 2 จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป