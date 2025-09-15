ราชันมังกรมุ่งหน้าสู่นัมดินห์ เตรียมประเดิมเอเอฟซี ชปล.2
“ราชันมังกร” ราชบุรี เอฟซี ทีมตัวแทนจากประเทศไทยได้ออกเดินทางจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ประเทศเวียดนาม เมืองนัม ดิงห์ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 15 กันยายน
ราชันมังกรคัมแบ๊กฟุตบอลเอเชียในรอบ 4 ปี นำทัพมาโดย “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ และ “โค้ชเจี๊ยบ” สมชาย ไม้วิลัย 2 กุนซือคนเก่งของทีม พร้อมกับขนนักเตะชุดใหญ่มาเพียบทั้งคนไทยที่มี “กัปตันโน๊ต” จักรพันธ์ แก้วพรม, โจนาธาร เข็มดี และ ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร นำทีมมา ส่วนแข้งต่างชาติก็ครบครันทั้ง กาเบรียล มูตอมโบ้, เนเกบา ปินโต้, ตาน่า และ เดนิลสัน จูเนียร์ ดาวยิงฮีโร่จาก 2 เกมก่อนหน้านี้ร่วมทัพมาด้วย
โดยจะประเดิมโปรแกรมฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู ในนัดแรกของกลุ่มเอฟ ด้วยการบุกไปเยือน นัมดินห์ เอฟซี ที่ เทียนเจือง โดยจะลงสนามในวันพุธที่ 17 กันยายนนี้ เวลา 19.15 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดสดผ่าน BG Sports
ทั้งนี้ ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู 2025/26 รอบแบ่งกลุ่ม ราชบุรี เอฟซี อยู่ในกลุ่มเอฟ ร่วมกับ นัมดินห์ เอฟซี (เวียดนาม), กัมบะ โอซาก้า (ญี่ปุ่น) และ อีสเทิร์น (ฮ่องกง) สำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจะเป็นการพบกันแบบเหย้าและเยือน