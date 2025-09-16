โค้ชวัง ยังหวังไทยลีกช่วยเบรกช่วงซีเกมส์ ส่อแววนักเตะวิ่งรอกช่วยสโมสร-ทีมชาติ
ความเคลื่อนไหวทีม “ช้างศึกหนุ่ม” ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ภายใต้การนำทีมของ “โค้ชวัง” นายธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่จะมีโปรแกรมสำคัญในปีนี้อีก 1 รายการคือการแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในเดือนธันวาคมนี้
โดยทีมชาติไทย ชุดยู-23 จะมีโอกาสเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมได้อีก 2 ครั้ง ในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ในเดือนธันวาคม
อย่างไรก็ตามการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ นั้นไม่ได้ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์ ในขณะที่ฟุตบอลไทยลีก ไม่มีการหยุดลีกในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการพูดคุยกับสโมสรเบื้องต้นว่าขอให้แต่ละทีมปล่อยนักเตะมาร่วมทีมช่วงซีเกมส์อย่างน้อย 1-2 คน แต่อาจจะเกิดปัญหากับนักเตะบางคนที่เป็นตัวหลัก 11 ตัวจริงของสโมสร
ผู้สื่อข่าวสอบถามโค้ชวังว่า ในกรณีดังกล่าว อาจจะมีเหตุการณ์ที่นักเตะคนใดคนหนึ่ง ต้องวิ่งรอกระหว่างทีมชาติกับสโมสรได้หรือไม่นั้น โค้ชวัง กล่าวว่า ทางทีมชาติคงจะต้องเรียกตัวเอาไว้ก่อน แต่เบื้องต้นอยากขอความร่วมมือจากสโมสรให้ได้ เพราะซีเกมส์ครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพ และเราไม่ได้แชมป์มานาน แฟนบอลก็คาดหวังว่าอยากจะได้เหรียญทอง สุดท้ายต้องมาดูกันว่าเราจะบริหารจัดการนักเตะอย่างไรได้บ้าง หรืออาจจะลุ้นให้สมาคมฯ พูดคุยกับสโมสรอีกสักครั้ง เพื่อให้มีการหยุดลีกในช่วงเวลาดังกล่าวได้หรือไม่
เมื่อถามต่อว่านักเตะชุดซีเกมส์ เป็นชุดเดียวกับยู-23 ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก หรือไม่นั้น กุนซือช้างศึกหนุ่ม กล่าวว่า ชุดนั้นเป็นแกนหลักของทีม แต่ก็จะพยายามติดตามดูฟอร์มของนักเตะทุกคนที่เราลิสต์เอาไว้
“ตอนนี้เราส่งรายชื่อ 23 คนตามกฎที่ต้องส่ง Entry form by name ไปแล้ว แต่รายชื่อดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนเข้า-เปลี่ยนออก ได้อยู่ ซึ่งเรามีลิสต์นักเตะเกือบ 70 คน เราก็จะตระเวณดูฟอร์ม ตำแหน่งไหนควรเสริม หรือมีใครบาดเจ็บ-ฟอร์มตก หรือไม่ ต้องคอยดูไว้ตลอด” โค้ชวัง กล่าว
อดีตกองกลางทีมชาติไทย กล่าวปิดท้ายว่า ตอนนี้ตำแหน่งที่มองหาคือผู้รักษาประตู เพราะว่า ศรวัสย์ โพธิ์สมัน มือ 1 ของทีมชุดนี้มีอาการบาดเจ็บ ต้องรอดูว่าจะทันซีเกมส์หรือไม่ แต่รายการที่ผ่านมา ชมพัฒน์ บุญเลิศ ก็ทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามเรายังมีอีก 2 ฟีฟ่าเดย์ ก็จะพยายามเรียกคนใหม่ๆ เข้ามาดูฟอร์มด้วยเช่นกัน
สำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ห่างหายจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลชาย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ไปนานถึง 8 ปี โดยครั้งสุดท้ายที่ได้ ต้องย้อนไปปี 2017 ในยุคของ “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ ที่ประเทศมาเลเซีย จากนั้นมา 3 ครั้งหลังสุด 2019 ที่ฟิลิปปินส์ ตกรอบแรก, 2021(แข่งขันปี 2022) ที่เวียดนาม และ 2023 ที่กัมพูชา ได้รองแชมป์ทั้ง 2 คร