สมาคมลูกหนังไทยจัดประชุมทีมชาติไทย U23 เพื่อสรุปผลงานศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ห้องประชุม อาคาร FA Thailand สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุม เพื่อสรุปผลงานของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก เมื่อช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนกันยายน ที่ผ่านมา
การประชุมครั้งนี้ นำโดย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สภากรรมการ และผู้จัดการทีมชาติไทย U23 พร้อมด้วย แอนโธนี ฮัดสัน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ, ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U23 และทีมงานสตาฟโค้ช
สำหรับผลงานรายการดังกล่าว ทีมชาติไทย U23 จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม เอฟ จากการมี 7 คะแนน ในการชนะ มองโกเลีย 6-0, เสมอ เลบานอน 2-2 และ ชนะ มาเลเซีย 2-1 และได้สิทธิ์ไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย ที่จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 ต่อไป
โดยหลังจากนี้ ทีมชาติไทย มีแผนจะเก็บตัวในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนตุลาคม 6-14 ตุลาคม และ 10-18 พฤศจิกายน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไป ในการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมส์ ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมนี้