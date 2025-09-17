เนวิน ขอบคุณเสียงเชียร์แฟนบุรีรัมย์ สยบเสือร้าย ยะโฮร์ – แบงค์ ยกเครดิตให้ทุกคน
ความเคลื่อนไหวหลังเกมการแข่งขันฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2025/26 รอบลีกสเตจ เกมแรก โซนตะวันออก “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตัวแทนประเทศไทย เปิดรังบุรีรัมย์ สเตเดียม แซงเอาชนะ “เสือใต้” ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม 2-1 โดยเกมนี้ “แบงค์” ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมไปครอง จากการยิง 1 จ่าย 1 ท่ามกลางผู้ชมในสนาม 21,937 คน
ออสมาร์ ลอสส์ วิเอร่า กุนซือชาวบราซิเลียนของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า เกมนี้เป็นเกมที่ยาก และสนุกมาก ทั้ง 2 ทีมมาเปิดเกมรุกเข้าใส่กัน จุดสำคัญของเกมนี้ที่เป็นตัวชี้วัดผลการแข่งขันคือความเข้าทำที่แม่นยำ พอเราสร้างเกมบุกขึ้นมาแล้วนักเตะเราทำได้ดี
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความยากของเกมแรกฟุตบอลถ้วยที่โค้ชบอกว่ายากเสมอ และเกมนี้ในครึ่งแรกยากจริงๆ ได้พูดคุยกระตุ้นอะไรกับนักเตะบ้างช่วงพักครึ่ง กุนซือชาวบราซิเลียน กล่าวว่า แน่นอนก่อนเกมเราได้วิเคราะห์คู่แข่งมาบ้างแล้ว และระหว่างเกมเราก็ต้องวิเคราะห์การเล่นต่อไป และต้องหาทางแก้ไขไปด้วย ซึ่ง ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม มาเล่นในรูปแบบที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ เขามาบิ้วอัพโดยใช้กลางเพียงตัวเดียว แต่ตัวเองคิดว่าครึ่งหลังลูกทีมกลับลงมาทำหน้าที่กันได้ดีขึ้น มีการเล่นที่ดุดันขึ้น จนนำไปสู่การได้ 3 คะแนนในเกมนี้
ขณะที่ “แบงค์” ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา เปิดเผยว่า เกมนี้เป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่ง ถือว่าช่วงแรก ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม กดดันสร้างปัญหาให้เราได้เยอะ แต่พอครึ่งหลังเราเปลี่ยนวิธีการ เราคุยกันโค้ช นักเตะ สต๊าฟโค้ชทุกคน มันก็ทำให้พลิกแซงกลับมาเอาชนะได้ในเกมนี้
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า กดดันแค่ไหน กับการเป็นนักเตะไทยแท้ เพียงคนเดียวใน 11 ผู้เล่นคนแรก และเป็นคนยิง 1 จ่าย 1 ให้ทีมกลับมารับชัยชนะ ซึ่งเป็นการยิงยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม เป็นเกมที่ 2 ติดต่อกัน “แบงค์เล็ก” กล่าวว่า “จริงๆ ผมต้องขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนในทีม ทุกคนช่วยกันเล่นเกมรับ ช่วยกันเพื่อให้ผมได้ยิงประตู เราช่วยกันตั้งแต่ข้างหลังอยู่แล้ว และมันเป็นผมที่ยิงได้ จ่ายได้ ทุกคนอาจจะมองมาที่ผม แต่จริงๆ ต้องขอบคุณไปที่นักเตะในทีมทุกคน”
ด้าน นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์เฟซบุ๊กเพจ ลุงเนวิน ระบุว่า “สยบเสือร้าย ขอบคุณทุกๆ กำลังใจ ขอบคุณทุกๆ เสียงเชียร์ ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่มาสร้างชัยชนะร่วมกัน บุรีรัมย์ ไทยแลนด์ #สู้ไปด้วยกัน”
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะบุกเยือน “แข้งเทพ” แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่ทรู บีจี สเตเดียม เพื่อทำศึกบิ๊กแมตช์ในการแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง 2025/26 ในวันที่ 21 กันยายน 2568 คิกออฟเวลา 19.00 น.