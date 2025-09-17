โค้ชแบน ยันไม่ประมาทสลังงอร์ หวังบุกเก็บ 3 แต้มถึงถิ่นประเดิมเอซีแอล2
“โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน พร้อมด้วย ฟิลิป ไมอา แนวรับของ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เข้าร่วมแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู 2025/26 รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก ที่จะพบกับ สลังงอร์ เอฟซี ตัวแทนจากมาเลเซีย ที่เปตาลิง จาญ่า สเตเดียม เมื่อวันที่ 17 กันยายน
โดย “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเล่นที่มาเลเซีย เรื่องของการเตรียมตัวและการเตรียมทีม เราก็มีการวิเคราะห์วิธีการเล่นของสลังงอร์พอสมควร เรารู้ว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นทีมชาติมาเลเซีย และมีนักเตะต่างชาติคุณภาพค่อนข้างมาก อีกทั้งยังเป็นทีมระดับท็อปของมาเลเซีย”
“เรามีความพร้อมที่จะมาเจอพวกเขาที่นี่ อาจมีเรื่องการปรับตัวกับสนามหญ้าใบใหญ่ ซึ่งไม่คุ้นชินกับรูปแบบการเล่นของเรา แต่เราพยายามปรับตัวภายใน 2–3 วันนี้ และจะพยายามเล่นในสไตล์ของเราให้ได้ เป้าหมายคือการเก็บสามแต้มกลับมาให้ได้”
“จริง ๆ แล้ว ผมเคยเจอกับทีมมาเลเซียมาตั้งแต่สมัยเล่นทีมชาติ ทีมมาเลเซียเป็นทีมที่นักเตะมีทักษะและเทคนิคค่อนข้างดี มาตรฐานการเล่นไม่ได้แตกต่างจากนักเตะหรือทีมไทยมากนัก ยุคนี้พัฒนาขึ้นมาค่อนข้างสูง ทั้งในเรื่องระบบและวิธีการที่ซัพพอร์ตการเล่น ทำให้ฟุตบอลในอาเซียนพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทีมสลังงอร์เองก็ยกระดับตั้งแต่เข้ามาเล่น ACL เมื่อปีที่แล้ว จนถึงปีนี้ เราเห็นพัฒนาการของพวกเขาที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ ลีกมาเลเซียก็เป็นอีกหนึ่งลีกที่แข็งแกร่งในย่านอาเซียน ทุกทีมอยู่ในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน น่าจะเป็นเกมที่สนุกและเป็นการต่อสู้ที่ดีกับสลังงอร์”
ทางด้าน ฟิลิป ไมอา แนวรับชาวบราซิลของแข้งเทพ กล่าวถึงการเผชิญหน้ากับ คริกอร์ โมอาเลส กองหน้าฟอร์มร้อนแรงและเพื่อนร่วมชาติว่า “ด้วยความที่นักเตะบราซิลสามารถพบได้ในทุกมุมโลกและแทบทุกทีม เพราะมีนักเตะจำนวนมากที่ออกมาเล่นต่างประเทศ แต่ทีมของเราก็ได้มีการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่าจะเล่นกับเซลังงอร์อย่างไร ทั้งตอนมีบอลและตอนไม่มีบอล ทีมโค้ชและสตาฟได้ทำการบ้านอย่างละเอียด และอธิบายแนวทางการเล่นของเราไว้หมดแล้วครับ”
สำหรับ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2025/26 รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก พบกับ เซลังงอร์ เอฟซี ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 18 กันยายน 2568 เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ที่เปตาลิง จาญ่า สเตเดียม ประเทศมาเลเซีย รับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง BG Sports