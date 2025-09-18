อดีตนายประตูทีมชาติตบเท้าเข้าอบรมโค้ช B ไลเซนส์ ยกระดับผู้ฝึกสอนไทย
ฝ่ายอบรม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC Goalkeeper B Diploma ประจำปี 2568 โมดูลที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน ที่ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย
การอบรมครั้งนี้ นำโดยนายคริส ยอง และ พันตำรวจเอก ชัยยง ขำเปี่ยม วิทยากรเฉพาะทางตำแหน่งผู้รักษาประตูประจำสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย พร้อมด้วยผู้อบรมทั้งหมด 24 คน ประกอบไปด้วย
1.นายวรวุฒิ สีทาพุฒ
2.นายประกอบสุข พึ่งกุล
3.นายสุมล กล้าครบ
4.นายภาณุพงษ์ สุวัฒน์ศรีสกุล
5.นายวรพจน์ สบายจิตต์
6.นายวิศณุศักดิ์ แก้วเรือง
7.นายสมเกียรติ ปัสสาจันทร์
8.นายมานัส ผายผัน
9.นายอุกฤษฎ์ ธีรจันทรานนท์
10.นายสุรัตน์ นาคชุมแสง
11.นายพรรษา มีสัตย์ธรรม
12.นายกวินทร์ ธรรมสัจจานันท์
13.นายวีระศักดิ์ อินทวงษ์
14.นายอนุกูล กันยายน
15.นายสรธร เกิดผล
16.นายนพดล สุขดี
17.นายชนาธิป เจริญศัสตรารักษ์
18.นายอัมรินทร์ เยาดำ
19.นางสาวสุกัญญา ช.เจริญยิ่ง
20.นายประสิทธิ์ น่วมศาลา
21.นายศุภณัฐ โอศิริ
22.นายปรมัต พรหมแก้ว
23.นายโกสินทร์ เหมบุตร
24.นายจักรกริช ธรรมแสน
เนื้อหาหลักของการอบรมช่วงแรก ประกอบไปด้วย
– โครงสร้างของหลักสูตรการอบรมตลอด 3 โมดูล เพื่อยกระดับผู้ฝึกสอนในตำแหน่งผู้รักษาประตูเยาวชนในรุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป “Elite youth” และในระดับกึ่งอาชีพ
– รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน AFC Goalkeeper B Diploma (Methodology for “Elite youth player)
– การสาธิตจากวิทยากร (Staff demo) ในการลงสอนในภาคปฏิบัติในหัวข้อ FUNCTIONAL TRAINING, หรือการสอน พัฒนาผู้เล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูและการเล่นร่วมกับตำแหน่งอื่นๆ
– การอบรมด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยผู้ฝึกสอน ให้พัฒนาแผนการฝึกอบรม จากการวิเคราะห์เกม วิเคราะห์การฝึกซ้อม MATCH MANAGEMENT & GAME ANALYZIS TECHNOLOGY
– การสร้างแบบฝึกซ้อม
สำหรับ การอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะมีอีกสอง โมดูล โดยช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2568 (ออนไลน์) ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 – 17 มกราคม 2569