4 สโมสรร่วมศึกคัดเลือก ไทยวีเมนส์ลีก 2 ฤดูกาล 2026
ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อสโมสรฟุตบอลหญิง ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการ ไทยวีเมนส์ลีก ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2026 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2568 เพื่อคัดเลือก 2 สโมสรที่มีผลงานดีที่สุด เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล ไทยวีเมนส์ลีก ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2026 รอบลีกสเตจ
การแข่งขันรายการดังกล่าว มี 4 สโมสร ที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบไปด้วย
1. โรงเรียนนาหลวง
2. ฟุตบอลหญิงศรีสะเกษ
3. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมุทรสาคร
4. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โปรแกรมการแข่งขัน ไทยวีเมนส์ลีก ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2026 รอบคัดเลือก มีดังนี้
#Matchday1
วันที่ 22 กันยายน 2568
เวลา 15.30 น. ฟุตบอลหญิงศรีสะเกษ พบ โรงเรียนนาหลวง
เวลา 19.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมุทรสาคร
#Matchday2
วันที่ 24 กันยายน 2568
เวลา 15.30 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พบ ฟุตบอลหญิงศรีสะเกษ
เวลา 19.00 น. โรงเรียนนาหลวง พบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมุทรสาคร
#Matchday3
วันที่ 26 กันยายน 2568
เวลา 15.30 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมุทรสาคร พบ ฟุตบอลหญิงศรีสะเกษ
เวลา 19.00 น. โรงเรียนนาหลวง พบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
การแข่งขัน ไทยวีเมนส์ลีก ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2026 รอบคัดเลือก ทุกนัดจะทำการแข่งขันที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด และ ถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS PLAY รูปแบบการแข่งขัน เป็นแบบพบกันหมด เพื่อหาทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ผ่านเข้าไปแข่งขันฟุตบอลรายการไทยวีเมนส์ลีก ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2026 ต่อไป