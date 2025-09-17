เซย์ดีน หวังนำประสบการณ์ยุโรปช่วยบีจี เก็บแต้มจาก โปฮัง
เซย์ดีน เอ็นดิอาเย และ “โค้ชง้วน” สุรชัย จตุรภัทรพงศ์ ตัวแทนสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมพบ โปฮัง สตีลเลอร์ส จากประเทศเกาหลีใต้ ก่อนศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก
เซย์ดีน กล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมว่า “ทีมเราได้ศึกษาวิธีการเล่นของคู่แข่งมาหมดทุกอย่างแล้ว เกมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการทำงานหนักของเราจะประสบความสำเร็จไหม”
“แน่นอนว่าฟุตบอลเกาหลีใต้มีร่างกาย และความดุดันเป็นอย่างมาก ซึ่งเราได้เตรียมตัวรับมือกับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดี”
นอกจากนั้นดาวเตะชาวเซเนกัล ได้กล่าวถึงการลงเล่นฟุตบอลบอลเอเชียครั้งแรกว่า “ประสบการณ์ของผมในรายการฟุตบอลถ้วยยุโรปอย่าง ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก สามารถนำมาปรับใช้กับเกมใหญ่แบบนี้ได้อย่างแน่นอน”
“หวังจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วผมได้รับบาดเจ็บทำให้ผมแทบไม่ได้ลงสนามช่วยทีมเลย ในซีซั่นนี้ผมหวังว่าจะได้โชว์ผลงานให้แฟนบอลทุกคนได้เห็น”
ด้าน “โค้ชง้วน” ได้เผยถึงการดวลกับ โปฮัง สตีลเลอร์ส ว่า “เกมนี้เป็นนัดแรกใน เอซีแอล ทู ซึ่งเราได้กลับมาเล่นฟุตบอลในระดับเอเชียอีกครั้ง แน่นอนว่าเกมแรกที่เราพบกับ โปฮังฯ พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของกลุ่ม ซึ่งถ้าเราสามารถเก็บคะแนนได้จากทีมที่แกร่งที่สุดในกลุ่มได้จะทำให้เรามีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้”
ศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ โปฮัง สตีลเลอร์ส จะลงสนามในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนนี้ เวลา 19:15 น. สนามปทุมธานี สเตเดียม รับชมการถ่ายทอดสดได้ทางยูทูป BG SPORTS