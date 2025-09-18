แบโผ 31 แข้งชบาแก้ว ฟิตเตรียมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ ดวลบังคลาเทศ 2 นัด
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 31 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เก็บตัวฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2568 ที่ไดนามิค ฟุตบอล แคมป์ จ.สมุทรปราการ เพื่อเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่าเดย์ พบกับ ทีมชาติบังคลาเทศ ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชหนึ่ง” ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน โดยการเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่อยู่นอกปฏิทินฟีฟ่าเดย์ จึงเน้นนักกีฬาที่ไม่ติดภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดและเล่นอยู่ในลีกภายในประเทศไทย ดังนี้
ผู้รักษาประตู 1.ปวริษา หอมยามเย็น สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 2.พนิตา พรมรัตน์ สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย 3.ทิชานันท์ สดชื่น สโมสรบีจีซี บัณทิตเอเซีย
กองหลัง 4.สุภาพร อินทรประสิทธิ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 5.ธัญชนก ชื่นอารมณ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 6.อนาพร อามันพงษ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 7.สกุณา เสนะบุตร สโมสรกรุงเทพมหานคร 8.ปาริชาติ ทองรอง สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี 9.ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 10.กฤติยา มูลรัง สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย 11.อุไรพร ยงกุล สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย 12.กาญจนาพร แสนคุณ สโมสรบีจีซี บัณทิตเอเซีย 13.ศรัญญา ลามี สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย 14.ธมลวรรณ รักษาภักดี สโมสรบีจีซี บัณทิตเอเซีย
กองกลาง 15.ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 16.ธวันรัตน์ พรมทองมี สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 17.ริญญาภัทร์ มูลดง สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 18.ชัชวัลย์ รอดทอง สโมสรกรุงเทพมหานคร 19.พิชญธิดา มะโนวัง สโมสรกรุงเทพมหานคร 20.พัชราภร คูเชื้อ สโมสรแอลพีจีเอสเอส เขลางค์ยูไนเต็ด 21.ณัฐวดี ปร่ำนาค สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย 22.พิกุล เขื่อนเพ็ชร สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย 23.อรพินท์ แหวนเงิน สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย 24.ขวัญจิรา งอกวงค์ สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
กองหน้า 25.ภัทรนันท์ อุปชัย สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 26.วิรัญญา แกว่นกสิกรรม สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 27.จณิสตา จินันทุยา สโมสรกรุงเทพมหานคร 28.ขวัญดารินทร์ เงินฉลองนพกร สโมสรกรุงเทพมหานคร 29.กาญจนธัช พุ่มศรี สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี 30.ธนีกานต์ แดงดา สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย และ 31.กัญญาณัฐ เชษฐบุตร สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
ทั้งนี้ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ที่มีรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้เล่นที่ไม่ติดภารกิจกับต้นสังกัด ซึ่งจะเดินทางมารายงานตัวที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในวันที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น. ก่อนจะออกเดินทางไปเก็บตัวที่ไดนามิค ฟุตบอล แคมป์ จ.สมุทรปราการ โดยจะเก็บตัวฝึกซ้อมจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2568
สำหรับ ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่าเดย์ พบ ทีมชาติบังคลาเทศ ทั้งหมด 2 นัด ในวันที่ 24 และ 27 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะมีการยืนยันสนามและเวลาแข่งขันอีกครั้ง โดยการอุ่นเครื่องทั้งสองนัดถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ก่อนสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568