ช้างศึกรั้งอันดับ 101 ฟีฟ่าแรงกิ้ง กระทิงดุทวงคืนเบอร์ 1 โลก
เมื่อวันที่ 18 กันยายน สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า) ประกาศผลการจัดอันดับโลกของฟุตบอลชาย ประจำเดือนกันยายน 2568 อย่างเป็นทางการ โดยทีมชาติไทย ขึ้นมารั้งอันดับ 101 ของโลก และอันดับที่ 16 ของทวีปเอเชีย
สำหรับทีมชาติไทย ในการประกาศก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 อยู่อันดับ 102 ของโลก ก่อนที่จะลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยสามารถทำผลงาน ชนะ ฟิจิ 3-0 และ พ่าย อิรัก 0-1
ทำให้ปัจจุบันจากเดิมมีคะแนนสะสมอยู่ 1222.07 คะแนน เพิ่มขึ้นมา 0.13 คะแนน รวมเป็น 1222.2 คะแนน ขึ้นมา 1 อันดับ รั้งอยู่ที่อันดับ 101 ของโลก และเป็นอันดับที่ 16 ของทวีปเอเชีย
ขณะที่อันดับ 1 ของโลก สเปนแซงขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของโลก ฝรั่งเศสขยับมาเป็นอันดับ 2 ส่วนอาร์เจนตินาที่เป็นอันดับ 1 เมื่อเดือนกรกฎาคม ร่วงไปอยู่ในอันดับ 3 อันดับ 4 อังกฤษ อันดับ 5 โปรตุเกส และอันดับ 6 บราซิล
ทีมอันดับ 1 ของเอเชียยังเป็นญี่ปุ่น อยู่ในอันดับ 19 รองลงมาเป็นอิหร่าน อันดับ 21 ของโลก
