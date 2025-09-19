มิเกลนำทัพฟุตซอลไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ยิมเนเซียมนนทบุรี ก่อนลุยคัดศึกเอเชีย
ฟุตซอลทีมชาติไทย ชุดเตรียมลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี ร่วมกับ บาห์เรน เกาหลีใต้ และ บรูไน ลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง ที่ยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน
การฝึกซ้อมเริ่มด้วยการอบอุ่นร่างกาย 30 นาที เพื่อเตรียมร่างกายก่อนเข้าสู่การติวเข้มแทคติค
มูฮัมหมัด อุสมานมูซา กล่าวหลังการฝึกซ้อมว่า พวกเราคาดหวังที่จะผ่านรอบคัดเลือกนี้ไปให้ได้ เพราะการแข่งขันรอบนี้ไม่ง่ายและประมาทคู่แข่งไม่ได้ เราไม่มีเงื่อนไขอื่นนอกจากชนะให้ได้ทุกนัดเพราะว่าเราได้เล่นในบ้านด้วย ผมและทีมชาติไทยก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด
โปรแกรมฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี
วันที่ 20 กันยายน 2568
16.30 น. เกาหลีใต้ พบ บาห์เรน
19.30 น. ไทย พบ บรูไน
วันที่ 22 กันยายน 2568
16.30 น. บรูไน พบ เกาหลีใต้
19.30 น. บาห์เรน พบ ไทย
วันที่ 24 กันยายน
16.30 น. บาห์เรน พบ บรูไน
19.30 น. ไทย พบ เกาหลีใต้
ถ่ายทอดสดทาง Facebook, Youtube ช้างศึก และ Futsal Thailand, T Sports 7 และ TrueVisions NOW