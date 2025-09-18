แข้งเทพบุกชนะสลังงอร์ 4-2 ประเดิม 3 แต้ม เอซีแอล ทู
“แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด บุกเอาชนะสลังงอร์ เอฟซี 4-2 ในนัดแรกของการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู ฤดูกาล 2025/26 ที่สนามเปตาลิง จายา เมื่อวันที่ 18 กันยายน
นัดนี้โค้ชแบน ธชตวัน ศรีปาน หัวหน้าผู้ฝึกสอน มีการโรเตชั่นเล็กน้อย จากนัดที่เเล้ว โดยส่ง เคียวกะ นากามูระ, มูห์เซ็น อัล กาสเซนี่, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, จักพัน ไพร่สุวรรณ และ ได้ส่ง เนบอยชา โคโซวิช ประเดิมสนามแรกให้กับสโมสรในเกมนี้
แข้งเทพขึ้นนำก่อน 1-0 ในนาทีที่ 11 จากอิเลียส อัลฮาฟท์ ต่อด้วยนาทีที่ 15 แข้งเทพขึ้น 2-0 มูห์เซ็น อัล กาสซานี่ขึ้นโขกแบบเน้นๆ แต่นาทีที่ 23 เควนติน เชง ได้บอลก่อนจะครอสบอล คริกอร์ โมราเอส เเท็บอินเข้าไปเป็นประตูตีตื้นให้สลังงอร์ตาม 1-2 นาทีถัดมาแบงค็อกขยับนำ 3-1 อิเลียส อัลฮาฟท์ ได้หลุดเดี่ยว ก่อนจะยิงแล้วแฉลบเควิน ดีรมรัมย์ เข้าประตู
ครึ่งหลัง นาทีที่ 73 คริกอร์ หลุดเดี่ยวเเล้วยิงแต่ ปฏิวัติ คำไหม ปัดบอล ไปเข้าทางของอิสวาน ยิงตีตื้นเป็น 2-3 นาทีที่ 84 จากจังหวะเตะมุมของทัพแข้งเทพ เป็น ฟิลิป ไมอา ที่ขึ้นเทคโหม่งคนเดียว กดลงพื้นกระเด้ง เสียบคานเป็นประตูนำห่าง 4-2 และชนะไปด้วยสกอร์นี้