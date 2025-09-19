ฟุตบอลในประเทศ

ห้ามพลาด! เปิดขายบัตรเชียร์ช้างศึกดวล ไต้หวัน รอบบุคคลทั่วไป 22 ก.ย.

 

ไทย ทิคเกต เมเจอร์ เตรียมเปิดขายบัตร เกม “ทีมชาติไทย” ลงทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก (AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 Qualifiers) พบกับ ไต้หวัน ทีมอันดับ 173 ของโลก ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น.

โดยล่าสุดได้เปิดขายบัตร รอบ Early Bird ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา จากนั้นจะเปิดจำหน่ายบัตรบุคคลทั่วไป วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อได้ที่ http://bit.ly/3IqSptu และจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือ ทุกช่องทางจำหน่าย

ราคาบัตร

W1 ราคา 600 บาท (ระบุที่นั่ง)
W2 ราคา 450 บาท
E1 ราคา 400 บาท
E2 ราคา 300 บาท
S ราคา 200 บาท
N ราคา 200 บาท
AWAY ราคา 600 บาท

สำหรับ การแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี แมตช์เดย์ที่ 3 ทีมชาติไทย จะพบกับ ไต้หวัน ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น. และจะไปเยือน ไต้หวัน ในแมตช์เดย์ที่ 4 ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสด ทางช่อง 32, ยูทูป บีจี สปอร์ตส์ และ แอพพลิเคชั่น ทรูวิชั่นส์ นาว

 