ห้ามพลาด! เปิดขายบัตรเชียร์ช้างศึกดวล ไต้หวัน รอบบุคคลทั่วไป 22 ก.ย.
ไทย ทิคเกต เมเจอร์ เตรียมเปิดขายบัตร เกม “ทีมชาติไทย” ลงทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก (AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 Qualifiers) พบกับ ไต้หวัน ทีมอันดับ 173 ของโลก ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น.
โดยล่าสุดได้เปิดขายบัตร รอบ Early Bird ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา จากนั้นจะเปิดจำหน่ายบัตรบุคคลทั่วไป วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อได้ที่ http://bit.ly/3IqSptu และจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือ ทุกช่องทางจำหน่าย
ราคาบัตร
W1 ราคา 600 บาท (ระบุที่นั่ง)
W2 ราคา 450 บาท
E1 ราคา 400 บาท
E2 ราคา 300 บาท
S ราคา 200 บาท
N ราคา 200 บาท
AWAY ราคา 600 บาท
สำหรับ การแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี แมตช์เดย์ที่ 3 ทีมชาติไทย จะพบกับ ไต้หวัน ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น. และจะไปเยือน ไต้หวัน ในแมตช์เดย์ที่ 4 ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสด ทางช่อง 32, ยูทูป บีจี สปอร์ตส์ และ แอพพลิเคชั่น ทรูวิชั่นส์ นาว