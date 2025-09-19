มิเกล โรดริโก้ กุนซือโต๊ะเล็กไทยติดโทษแบน 1 นัดประเดิมซด บรูไน ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ย.68 ที่โรงยิมเนเซียม อบจ นนทบุรี โดย ทีมฟุซอลไทย อยู่ร่วมสายกับ บรูไน , บาห์เรน และ เกาหลีใต้
ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน ที่โรงแรมอัลมีรอซ ได้มีการจัดงานแถลงความพร้อมก่อนเกม โดยทีมฟุตซอลไทย ต้องส่ง เอลอย อลอนโซ่ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ขึ้นแถลงข่าวแทนที่ มิเกล โรดริโก้ ที่จะติดโทษแบน 1 นัด ที่จะพบ บรูไน วันเสาร์ที่ 20 ก.ย.68 จากการที่โดนใบแดงไล่ออกจากเกมฟุตซอลโลก2024 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่ไทย แพ้ ฝรั่งเศส 2-5 โดยโค้ชมิเกลจะกลับมาคุมทีมในนัดที่ 2 ที่จะพบ บาห์เรน ในวันจันทร์ 22 ก.ย.ต่อไป
เอลอย อลอนโซ กล่าวยืนยันความพร้อมว่า หลายทีมมีเกมอุ่นเครื่องที่ดีต่อเนื่อง แต่เราเองก็เตรียมตัวมาเต็มที่เช่นกัน และจะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย”
เมื่อถูกถามถึงโค้ชมิเกล เอลอยอธิบายว่า “มิเกลถูกแบน 1 นัดจากเกมสุดท้ายกับฝรั่งเศส ส่วนทีมสต๊าฟนักกายภาพอีกหนึ่งรายถูกแบน 3 นัด อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นทุกคนพร้อมสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาด้านตัวผู้เล่น”
ด้าน คุสมาย์นี นูร์ รุสลี หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติบรูไน ชาวมาเลเซีย เปิดใจว่า เราเริ่มต้นเก็บตัวตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับเรา การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นระดับสูง แต่ก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่”
พร้อมเสริมถึงการเข้ามารับงานคุมทีมว่า “ผมเริ่มงานเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และดูแลทั้งทีมชุดใหญ่และทีมยู-19 ที่จะลงแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนปลายปีนี้ โดยทีมชุดปัจจุบันก็มีผู้เล่นยู-19 บางส่วนมาร่วมสร้างประสบการณ์เพื่อต่อยอดอนาคตของบรูไน”
โปรแกรมฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่ม บี
วันที่ 20 กันยายน 2568
16.30 น. เกาหลีใต้ พบ บาห์เรน
19.30 น.ไทย พบ บรูไน
วันที่ 22 กันยายน 2568
16.30 น. บรูไน พบ เกาหลีใต้
19.30 น. บาห์เรน พบ ไทย
วันที่ 24 กันยายน 2568
16.30 น. บาห์เรน พบ บรูไน
19.30 น. ไทย พบ เกาหลีใต้
โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี (เข้าชมฟรี)
ถ่ายทอดสดทาง Facebook, Youtube ช้างศึก และ Futsal Thailand, T Sports 7 และ TrueVisions NOW