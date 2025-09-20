61 เชิ้ตดำไทย อบรมหลักสูตร VAR Live Training เตรียมความพร้อมก่อนทำหน้าที่
ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมผู้ตัดสินในหัวข้อ VAR Live Training (Referee License) ที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อระหว่างวันที่ 15-19 กันยายนที่ผ่านมา
การอบรมครั้งนี้นำโดย นายไชยวัฒน์ กันสุธา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน พร้อมด้วย ร.ต.มงคล รุ่งคล้าย, นายณัฏฐ ศรีเสาวลักษณ์ และผู้ตัดสินที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งหมด 61 คน
กิจกรรมอบรมเป็นการให้ผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสิน แบ่งกลุ่มเพื่อทดลองลงทำหน้าที่จริงแบบ Offline ทั้งในสนามและรวมถึงทำการทดลองใช้งานระบบ VAR จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทำหน้าที่ทดสอบแบบ Short Match และ Full Match
โดยผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินทั้งหมดจะต้องลงทดสอบ ทั้งหมด 2 แมตช์ โดยแบ่งเป็นดังนี้ 1.ทำหน้าที่ในสนาม โดยใช้ VAR ทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง 30 นาที จำนวน 1 นัด และ 2.ทำหน้าที่ในสนาม โดยใช้ VAR ทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง 90 นาที จำนวน 1 นัด
หลังจากนี้ ทางฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน จะเก็บรวมรวมวิดีโอแมตช์ ในการทำหน้าที่ของแต่ละคน ให้ทาง FIFA และจะมีการนำผลการทำหน้าที่ไปประเมินอีกครั้งโดยใช้เวลาอย่างน้อย 45 วัน เพื่อมอบไลเซนส์ โดยมีไลเซนส์ 2 ประเภท คือ ไลเซนส์ Referee VAR (เป็นไลเซนส์ อนุญาติให้ผู้ตัดสินใช้ VAR ได้เมื่อทำหน้าที่ในสนามแข่งขัน)