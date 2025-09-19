คว้าชัยรอบ 4 เกม! สิงห์เจ้าท่า คืนฟอร์มดุ เปิดรังไล่ยำ ฉลามชล 1-0
“สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี คืนฟอร์มแกร่ง เปิดรังไลถล่ม “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ขาดลอยด้วยสกอร์ 3-0 ในการแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน ซิกซ์ ลีกหนึ่ง หรือไทยลีก 1 แมตช์ที่ 5 เกมฟรายเดย์ไนท์ ที่แพท สเตเดียม คลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน
โดยเกมนี้ การท่าเรือ เอฟซี ดาหน้าพังประตูได้จาก ชานุกูล ก๋ารินทร์ นาทีที่ 3, บรายาน เปเรีย นาทีที่ 25 และปิดท้ายจาก พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี นาทีที่ 55 ทำให้ทัพสิงห์เจ้าท่ากลับมาเก็บชัยชนะในลีกอีกครั้งรอบ 4 เกม โดยหลังลงเตะไปแล้ว 5 นัด มี 7 แต้ม รั้งอันดับที่ 4
ส่วนทางชลบุรี เอฟซี ผ่านไปแล้ว 5 เกม ยังสะกดคำว่าชัยชนะไม่เป็น ทำให้มีเพียง 2 แต้ม จมรองบ๊วยอันดับที่ 15 ของตารางคะแนน และถือเป็นการออกสตาร์ทฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีนัก
ด้านผลฟุตบอลบีวาบดี ซีลไฟว์ ลีกสอง หรือไทยลีก 2 สงขลา เอฟซี เอาชนะ ตราด เอฟซี 1-0