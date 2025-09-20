ทุกระดับสำคัญ! AIS เตรียมยิงสดบอลลีกหญิง-ลีกชายยู21 มุ่งพัฒนารากฐานฟุตบอล
AIS ให้ความสำคัญกับฟุตบอลทุกระดับ เตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลหญิง Thai Women’s League 2 ฤดูกาล 2026 รอบคัดเลือก รวมถึง ฟุตบอลลีกรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี “PEA U21 Youngster League 2025” เริ่มตั้งแต่ 22 กันยายนนี้เป็นต้นไป โดยแฟนฟุตบอลสามารถรับชมผ่านทาง AIS PLAY ครบทุกคู่ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับฟุตบอลหญิง Thai Women’s League 2 ฤดูกาล 2026 รอบคัดเลือก จะเป็นการคัดเลือก 2 ทีมเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน Thai Women’s League 2 หรือลีกรองของฟุตบอลหญิงไทย นับเป็นการเปิดโอกาสให้กับทีมที่ต้องการก้าวเข้าสู่ระดับอาชีพอย่างแท้จริง และเป็นรากฐานของการพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงไทย
ขณะที่ ฟุตบอลลีกรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี “PEA U21 Youngster League 2025” เป็นการปรับระดับอายุจากปีที่แล้ว ที่แข่งขันในรุ่นยู-23 ลงมาเป็นรุ่นยู-21 เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละสโมสรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน และมีเวทีลงเล่นอย่างต่อเนื่อง ให้นักเตะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า AIS ยังคงตอกย้ำการให้ความสำคัญกับการแข่งขันฟุตบอลไทยในทุกระดับ แม้กระทั่งฟุตบอลลีกหญิง ที่ประเทศไทยกำลังจะพัฒนาให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน เราก็เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่รอบคัดเลือก ที่จะนำ 2 ทีมที่ดีที่สุดเข้าสู่ระบบอาชีพ เป็นการจุดประกายให้คนสนใจฟุตบอลหญิงมากยิ่งขึ้น และช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงไทยอย่างยั่งยืน
“ขณะเดียวกันในส่วนของฟุตบอลลีกรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ก็นับเป็นรายการสำคัญสำหรับการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนของไทย เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักฟุตบอลยู-21 ได้มีเวทีแข่งขันมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาฝีเท้าและต่อยอดไปสู่ระดับอาชีพ หรือการเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทย โดยเฉพาะในรุ่นอายุนี้ที่มีรายการสำคัญอย่างเช่นซีเกมส์, เอเชี่ยนเกมส์ หรือแม้แต่การลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกมส์ ดังนั้นเมื่อมีการถ่ายทอดสดก็จะทำให้เด็กเหล่านี้ได้รับความสนใจมากขึ้น ถ้าคนไหนทำผลงานได้ดี อาจจะทำให้ถูกสโมสรดึงตัวขึ้นไปเล่นในลีกอาชีพ ยิ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ด้วย” นางสาวรุ่งทิพย์ กล่าว
สำหรับฟุตบอลหญิง Thai Women’s League 2 ฤดูกาล 2026 รอบคัดเลือก จะแข่งขันกันระหว่างวันที่ 22-30 กันยายน ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด เพื่อคัด 2 สโมสรที่ดีที่สุด เข้าไปแข่งขันใน Thai Women’s League 2 ฤดูกาล 2026 จากนั้นฟุตบอล Thai Women’s League 1 และ Thai Women’s League 2 จะเปิดฤดูกาลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 จนถึง 30 มิถุนายน 2569
ขณะที่ฟุตบอลลีกรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี “PEA U21 Youngster League 2025” มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 12 ทีม จะแข่งขันในรอบลีก ตั้งแต่ 23 กันยายน-20 พฤศจิกายน สัปดาห์ละ 6 คู่ 11 สัปดาห์ รวม 66 นัด
จากนั้นจะนำอันดับ 1-4 เข้ารอบรองชนะเลิศ แข่งแบบเหย้า-เยือน ระหว่างวันที่ 2-10 ธันวาคม และผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศ จะมาเจอกันแบบเหย้า-เยือน ในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17 กับ 24 ธันวาคม รวมจากรอบลีกถึงชิงชนะเลิศ มีทั้งหมด 72 นัดด้วยกัน
AIS ขอเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคน ร่วมส่งแรงเชียร์ผ่านช่องทางรับชมที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถชมได้ฟรีทุกเครือข่าย ถ่ายทอดสดครบทุกลีก ที่แอปพลิเคชัน AIS PLAY กล่อง AIS PLAYBOX, Smart TV, Android TV, Apple TV สามารถดาวน์โหลด AIS PLAY ได้ที่ App store และ Google Play Store และถ่ายทอดสดทาง 3BB แฟนบอลไทยห้ามพลาด! สามารถรับชมไฮไลท์และรีรัน ครบทุกช็อตความมันส์ จัดเต็มความสนุกให้คุณได้ติดตามแบบเต็มอิ่ม