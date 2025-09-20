ฟุตซอลไทย ฟอร์มโหดไล่ถลุง บรูไน 15-1 ประเดิมชัยชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก
การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี นัดแรก ฟุตซอลชายทีมชาติไทย อันดับ 11 ของโลก พบกับ บรูไน อันดับ 117 ของโลก เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ยิมเนเซี่ยม อบจ.นนทบุรี
เกมนี้ มิเกล โรดริโก้ ติดโทษแบน และเป็น เอลอย อลอนโซ่ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่คุมทีมข้างสนามแทน โดย 5 คนแรก ประกอบไปด้วย ภานุรัตน์ โอฬาร (GK), อิทธิชา ประภาพันธ์ (C), อัมรินทร์ เอกาพันธ์ , มูฮัมหมัด อุสมานมูซา , ธีรภัทร เหมือนศรี
เริ่มเกมมา 3 นาที ไทยมาได้ประตูนำ 1-0 จากจังหวะที่ อัมรินทร์ เอกาพันธ์ ตัดบอลได้ก่อนจ่ายให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ยิงจังหวะแรกไปติดเซฟ และซ้ำเข้าไป
นาทีที่ 5 อัมรินทร์ เอกาพันธ์ พาบอลขึ้นมาก่อนจ่ายให้ ธีรภัทร เหมือนศรี ยิงด้วยซ้ายเข้าไปให้ ฟุตซอลไทย นำห่างเป็น 2-0
นาทีที่ 6 จากลูกเตะมุม ที่บรูไน สกัดมาเข้าทาง เชาว์วาลา ศรีอาวุธ กดด้วยซ้ายเสียบสามเหลี่ยมให้ ฟุตซอลไทย นำห่างเป็น 3-0
นาทีที่ 7 จากฟรีคิก สราวุท ผลาพฤกษ์ จ่ายให้ วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ จับหนึ่งจังหวะก่อนยิงเข้าไปให้ง่ายๆให้ ฟุตซอลไทยนำห่างเป็น 4-0
นาทีที่ 10 จากฟรีคิกที่ รณชัย จูงวงษ์สุข จ่ายให้ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ ยิงไปติดเซฟ เด้งมาเข้าทาง อนันตชัย ปราบวงษา ซ้ำเข้าไปให้ ฟุตซอลไทยนำห่างเป็น 5-0
นาทีที่ 10 จากลูกเตะมุม และเป็น อิทธิชา ประภาพันธ์ กดด้วยซ้ายเข้าไปให้ ไทยนำห่างเป็น 6-0
นาทีที่ 13 จากลูกเตะมุม ที่ อิทธิชา ประภาพันธ์ ยิงไปติดเซฟ จังหวะแรกแล้วเด้งมาเข้าทาง มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ยิงจังหวะแรกติดบล็อคซ้ำอีกทีเข้าไปเป็นประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้ ให้ฟุตซอลไทย นำห่างเป็น 7-0
นาทีที่ 17 วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ ไหลทะลุให้ เชาว์วาลา ศรีอาวุธ หลุดเดี่ยวไปยิงเข้าไปให้ ฟุตซอลไทยนำห่างเป็น 8-0
นาทีที่ 18 จากจุดโทษจุดที่สอง และเป็นเชาว์วาลา ศรีอาวุธ ที่ยิงด้วยซ้ายเข้าไปให้ ฟุตซอลไทย นำห่างเป็น 9-0 และเป็นแฮตทริกของ เชาว์วาลา ในเกมนี้ และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
นาที 23 จากจังหวะสวน กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ ถวานพานทองให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ยิงเข้าไปเป็นประตูที่สองในเกมนี้ให้ ฟุตซอลไทย นำห่างเป็น 10-0
นาที 23 มูฮัมหมัด อุสมานมูซา โชว์สกิลเลี้ยงหลบแนวรับบรูไน และเอียงตัวยิงด้วยชวาเสียบเสาสองเข้าไปเป็นแฮตทริกให้ ฟุตซอลไทย นำห่างเป็น 11-0
นาที 24 จากฟรีคิก อิทธิชา ประภาพันธ์ ไหลให้ ธีรภัทร เหมือนศรี แต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายเข้าไปให้ ฟุตซอลไทย นำห่างเป็น 12-0
นาที 24 บรูไน ได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-12 จากจังหวะที่ ธีรภัทร เหมือนศรี สกัดบอลเปลี่ยนทางไม่ดีเข้าประตูตัวเอง
นาที 27 จากลูกเตะมุมที่ไทยเล่นเร็วเป็น วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ ที่จ่ายให้ อัมรินทร์ เอกาพันธ์ ยิงเข้าไปให้ ฟุตซอลไทย นำห่างเป็น 13-1
นาที 28 จากลูกเตะมุม ที่ รณชัย จูงวงษ์สุข ไหลให้ อลงกรณ์ จันทร์พร ยิงด้วยซ้ายเข้าไปให้ ฟุตซอลไทย นำห่างเป็น 14-1
นาที 40 อธิปพงศ์ มุ่นพลาย รับบอลจาก รณชัย จูงวงษ์สุข ก่อนยิงจังหวะแรกไปติดบล็อคและตามซ้ำเข้าไปให้ สกอร์ขยับเป็น 15-1
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกม ฟุตซอลไทย เอาชนะ บรูไน 14-1 ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน เกาหลีใต้ เอาชนะ บาห์เรนไป 2-0 ทำให้ฟุตซอลไทย มีสามแต้มเท่ากับเกาหลีใต้แต่ประตูได้เสียดีกว่า
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตซอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี นัดที่สอง พบกับ บาห์เรน ทีมอันดับ 69 ของโลก ที่ ยิมเนเซี่ยม อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น ถ่ายทอดสดทาง Facebook / YouTube ช้างศึก, Futsal Thailand, Tsports7 และ TrueVisions NOW