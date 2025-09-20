ลำพูน วอริเออร์ โดน นครราชสีมา ไล่เจ๊า 2 รอบเสมอ 2-2 แบ่งทีมละแต้ม
การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ประจำวันเสาร์ที่ 20 กันยายน มีฟาดแข้ง 3 คู่ คู่ไฮไลต์ ลำพูน วอริเออร์ เปิดบ้านพบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
เริ่มเกมการแข่งขันมาในนาทีที่ 18 สุริยา สิงห์มุ้ย แทงบอลทะลุช่องเข้าไปในกรอบเขตโทษ ก่อนเป็น อนันต์ ยอดสังวาลย์ สอดเข้ามายิงส่งบอลเข้าไป ช่วยให้ ลำพูน วอริเออร์ ออกนำ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 1-0
ต่อมาในนาทีที่ 34 เนนาด ลาลิช ได้โอกาสตวัดยิงส่งบอลเข้าประตูไป ช่วยให้ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ตามตีเสมอ ลำพูน วอริเออร์ 1-1
หลังจากนั้นไม่มีทีมใดที่สามารถทำประตูเพิ่มเติมได้ หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรก ลำพูน วอริเออร์ เสมอ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 1-1
เริ่มครึ่งหลังมาในนาทีที่ 54 อนันต์ ยอดสังวาลย์ เก็บตกบอลทางฝั่งว้าย ก่อนจ่ายเข้ากลางมาให้ โมฮัมเหม็ด ออสมาน ได้โอกาสยิงเข้าไป ช่วยให้ ลำพูน วอริเออร์ นำ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 2-1
เกมดำเนินถึงนาทีที่ 90+2 ชิษณุพงศ์ พิมพ์สังข์ มาโหม่งให้ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ตามตีเสมอ ลำพูน วอริเออร์ 2-2
หลังจากนั้นไม่มีทีมใดที่สามารถทำประตูเพิ่มเติมได้ หมดเวลาการแข่งขัน ลำพูน วอริเออร์ เปิดบ้านเสมอ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ไป 2-2 ทำให้ “ราชันโคขาว” มี 5 คะแนน รั้งที่ 10 ของตาราง ศึกไทยลีก 2025/26 ส่วน “สวาดแคท” มี 6 แต้ม อยู่ที่ 7
ส่วนผลคู่อื่น
อุทัยธานี เสมอ สุโขทัย 1-1
ประจวบ เอฟซี ชนะ พลังกาญจน์ เอฟซี 2-0