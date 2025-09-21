ปราสาทสายฟ้า บุกสยบแข้งเทพ 2-1 คว้าชัย 5 นัดรวด รั้งจ่าฝูงไทยลีก
“ปราสาทาายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกเฉือนคว้าชัยเหนือ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ด้วยสกอร์ 2-1 ในการแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออนซิกซ์ ลีกหนึ่ง หรือไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 5 ซุปเปอร์บิ๊กเเมตช์ประจำสัปดาห์ ที่บีจี สเตเดียม จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 กันายน
เกมครึ่งแรกนาทีที่ 8 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกมาพังประตูขึ้นนำจากจังหวะที่ เชย์น แพตตีนามา คัทเเบ๊กให้ ศุภชัย ใจเด็ดยิงด้วยซ้าย บอลเสียบสามเหลี่ยมเข้าตาข่ายให้ผู้มาเยือนขึ้นนำก่อน 1-0
นาทีที่ 23 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ตามตีเสมอ 1-1 ปกเกล้า อนันต์ ตัดบอลผู้เล่นทีมเยือนได้ก่อนจ่ายต่อให้ แต่ นาทีที่ 45+3 บุรีรัมย์ ตัดบอลได้จากกลางสนาม ศุภชัย ลากขึ้นมาก่อนไหลต่อให้ มูลิช ยิงเสียบเสาสองเข้าไป ทีมเยือนขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 และหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
เกมครึ่งหลังนาทีที่ 75 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้สวนกลับ ศุภณัฐ ลากขึ้นมาก่อนจ่ายต่อให้ บิสโซลี่ ยิงไปติดเซฟของ ปฏิวัติ คำไหม นาทีที่ 88 ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษให้ ฟิลิป ไมอา ที่เติมขึ้นมาโหม่ง ได้โหม่งแต่บอลไปตรงตัว นีล เอเธอริดจ์
นาทีที่ 90 ฐิติพันธ์ จ่ายทะลุช่องให้ เซยะ คุโนริ หลุดเข้าไปก่อนจะแตะหลบผู้รักษาประตูหนึ่งครั้ง และยิงไปชนเสา นาทีที่ 90+7 ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ ครอสบอลเข้ากลางให้ ธีรศิลป์ ได้ขึ้นโขก บอลหลุดข้ามคานออกไป และเป็นจังหวะสุดท้ายก่อนจะจบเกมนี้
หมดเวลาเป็น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกมาเอาชนะ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 2-1 เก็บเพิ่ม 3 คะแนน ทำให้หลังลงเตะไปแล้ว 5 นัด คว้าชัยรวด 5 นัด เก็บ 15 แต้มเต็ม รั้งตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนน ส่วน ทรู แบงค็อก มี 13 แต้ม ตามมาเป็นอันดับที่ 3
ด้านผลคู่อื่น
เชียงราย ยูไนเต็ด ชนะ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 1-0
เมืองทอง ยูไนเต็ด แพ้ ราชบุรี เอฟซี 1-3
ระยอง เอฟซี เสมอ อยุธยา ยูไนเต็ด 2-2