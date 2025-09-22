โน มุ้ย-อุ้ม รีเทิร์น! ช้างศึกดวลไต้หวัน อิชิอิ ใจแข็งแม้สถานการณ์คับขัน
ความเคลื่อนไหว “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลชาย ชุดใหญ่ ที่เตรียมทำศึกฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี ในช่วงฟีฟ่าเดย์ เดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะลงเล่นเกมนัดที่ 3 เปิดราชมังคลากีฬาสถาน พบกับ ไต้หวัน ในวันที่ 9 ตุลาคม จากนั้นจะบุกไปเยือนไต้หวันทันที ในวันที่ 14 ตุลาคม
สถานการณ์ในกลุ่มดี เติร์กเมนิสถาน ชนะรวด มี 6 แต้ม ตามด้วยไทย กับศรีลังกา ที่มีทีมละ 3 คะแนนเท่ากัน ส่วนไต้หวัน เป็นบ๊วยของกลุ่ม ยังไม่มีคะแนน ซึ่งสถานการณ์ของทีมชาติไทย ถือว่าตกที่นั่งลำบากเมื่อบุกไปแพ้ให้กับเติร์กเมนิสถาน 1-3 ในเกมนัดที่ 2 ทำให้อีก 4 เกมที่เหลือต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทุกเกม แล้วต้องลุ้นให้เติร์กเมนิสถานเสียแต้มกับทีมอื่นๆ เพื่อที่จะคว้าตั๋วเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้
ซึ่งควันหลงหลังจากการแข่งขันฟุตบอล “บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง” คู่บิ๊กแมตช์ เมื่อคืนวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่ง “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์เก่า บุกไปเอาชนะ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด รองแชมป์เก่า ถึงถิ่น 2-1 โดยในเกมดังกล่าวนั้น “มุ้ย” ธีรศิลป์ แดงดา กองหน้าจอมเก๋า กับ “อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน แบ๊กซ้ายตัวเก่ง ต่างลงเล่นครบ 90 นาทีทั้งสองคน ท่ามกลางกระแสจากแฟนบอล ที่ต้องการเห็นทั้งสองคน มีชื่อติดทีมชาติไทย เพื่อกู้วิกฤติในการผ่านเข้าสู่เอเชี่ยนคัพ 2027 รอบสุดท้ายให้ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ความฝันของแฟนบอลที่จะได้เห็นทั้ง 2 คนกลับมาติดทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมนี้ มีอันต้องเป็นหมันอีกครั้ง เมื่อล่าสุด มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น ตัดสินใจที่จะไม่เรียกทั้งสองคนกลับมาติดทีมชาติแต่อย่างใด
โดยในส่วนของธีรศิลป์นั้นไม่มีชื่อที่ลงทะเบียนกับทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ที่ต้องลงชื่อไว้ 50 คนอยู่แล้ว ส่วนธีราทรนั้น ได้รับรายงานว่าในหนังสือขอตัวจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ไปยังสโมสรนั้น ไม่มีชื่อของธีราทรอยู่เช่นกัน เท่ากับว่าทั้ง 2 คนจะไม่มีชื่อในรอบนี้อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือช้างศึก มีกำหนดการเปิดเผยรายชื่อทั้ง 23 คนของทีมชาติไทย ชุดทำศึกเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือ กับ ไต้หวัน ทั้ง 2 เกมในเดือนตุลาคมนี้ ในวันที่ 30 กันยายน ก่อนจะเรียกเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในวันที่ 6 ตุลาคมต่อไป