เปิดรายชื่อ 40 นักฟุตซอลชายทีมชาติไทย ยู19 คัดตัวลุยชิงแชมป์อาเซียน
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 40 นักฟุตซอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เข้าร่วมคัดตัว เพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2568 ที่อาคารโรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี
โดยทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ภายใต้การบริหารงานของ “บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด โดยมี บุญเลิศ เจริญวงศ์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน
สำหรับรายชื่อทั้ง 40 คน มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1.กฤตธานนท์ สิงห์ลอ โรงเรียนราชวินิตบางเขน / สโมสรแบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด
2.เกียรติศักดิ์ ชมอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3ยฉัตรมงคล จันทร์หอมหวล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / สโมสรราชภัฏเพชรบุรี
4.ชนะดี จันทีนอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ / สโมสรบลูเวฟ ชลบุรี
5.วัชรินทร์ เกิดเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร / สโมสรการท่าเรือ เอเอสเอ็ม
6.วรัญชิต พลพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / สโมสรบลูเวฟ ชลบุรี
7.นณัฐดนัย ทิพย์เมือง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ผู้เล่นแนวรับ
8.นราวิชญ์ คงพิทัก โรงเรียนราชวินิตมัธยม / สโมสรบลูเวฟ ชลบุรี
9.พานทองแท้ ปลื้มจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10.ภูมิภูชิชส์ ฮวบอ่ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต / สโมสรแบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด
11.ธนาคิม ดอกพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12.ธนโชติ จันทร์มี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน / สโมสรนนทบุรี ฟุตซอลคลับ
13.วชิรวิชญ์ เทียมกลาง วิทยาลัยนครราชสีมา
14.สุกฤษ มาขน โรงเรียนปทุมคงคา
ผู้เล่นริมเส้นขวา
15.ณัฐพล สังขวร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ / สโมสรบลูเวฟ ชลบุรี
16.ธาวิน ขันอุไร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17.นพโรจน์ รวีเลิศวรรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / สโมสรบลูเวฟ ชลบุรี
18.ภาคภูมิ เทียมตี๋ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / สโมสรราชภัฏเพชรบุรี
19.มณฑณะ จันทร์กระจ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
20.สุริยะ แดงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
21.สิรวัชร์ พ่วงเพ็ชร์ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
22.เสริมสุภัทร ยิ่งนอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23.เสฏฐวุฒิ ศรีทอง โรงเรียนราชวินิตมัธยม / สโมสรราชนาวี
ผู้เล่นริมเส้นซ้าย
24.กิตติพัฒน์ ศรีแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / สโมสรราชภัฏเพชรบุรี
25.กันทรากร ขันธศักดิ์ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ / สโมสรศรีนครินทรวิโรฒ ไอมาเน่
26.ดนัย ดอเลาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน / สโมสรนนทบุรี ฟุตซอลคลับ
27.เทพศิริ ชินบุตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต / สโมสรธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน
28.เฉลิมชัย ทรัพย์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
29.ภานุวัฒน์ วันทองสังข์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง / สโมสรแบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด
30.วรคุณ ปุญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้เล่นทุกตำแหน่ง
31.นายพุฒิพงศ์ สุริยานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต / สโมสรไอมาเน่ ฟุตซอล เซ็นเตอร์
ผู้เล่นแนวรุก
32.จีรศักดิ์ ทิพาวรรณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน / สโมสรแบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด
33.ชยุตม์ อยู่ศรี โรงเรียนราชวินิตมัธยม / สโมสรบลูเวฟ ชลบุรี
34.ปองคุณ ศุภพินิ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ / สโมสรเคเอ็มทีราชพฤกษ์ ฟุตซอลคลับ
35.ธนกฤต อ้วนศรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า / สโมสรเกษมบัณฑิต เอฟซี
36.ธนฐนกร ดีกลาง โรงเรียนปทุมคงคา / สโมสรธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน
37.ธันวา วินิจผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38.ภูมิภัทร วิสยาคม โรงเรียนราชวินิตบางเขน / สโมสรแบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด
39.สรวิชญ์ ศิริสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
40.อัครวิทย์ เปรมวานิช มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
ทั้งนี้ นักฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน 19 ปี ที่มีรายชื่อทั้ง 40 ราย จะเข้ารายงานตัวและทำการคัดตัวมื้อแรกในวันพุธที่ 24 กันยายน 2568 ที่อาคาร FA Thailand ชั้น 2 เริ่มรายงานตัวเวลา 15.00 น. โดยการตัดเลือกจะมีขึ้นในวันที่ 24-28 กันยายน 2568 ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดตัวในวันที่ 10 ตุลาคม ต่อไป