ชบาแก้วรายงานตัว-ทดสอบร่างกาย ก่อนเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เดินทางมารายงานตัว เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน ที่ไดนามิค ฟุตบอล แคมป์ จ.สมุทรปราการ ก่อนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบกับ ทีมชาติบังกลาเทศ ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โดยการเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่อยู่นอกปฏิทินฟีฟ่าเดย์ จึงเน้นนักกีฬาที่ไม่ติดภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดและเล่นอยู่ในลีกภายในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งกับการเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ก่อนสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม
ภายหลังจากการรายงานตัว นักกีฬาทั้งหมด 29 คน ได้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยขาดเพียง ปาริชาติ ทองรอง และ ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย ที่จะตามมาสมทบกับทีมที่แคมป์เก็บตัวในช่วงเย็น
การตรวจร่างกาย ประกอบด้วย การตรวจชีพจร, ความดันโลหิต, น้ำหนัก, ส่วนสูง และ INBODY Composition รวมทั้งยังมีการทดสอบความยืดหยุ่นทางร่างกายและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ พร้อมทั้งทดสอบความแข็งแรง, สปีดความเร็ว, ค่าความทนทาน และ ความคล่องแคล่วว่องไว
หลังจากนี้ทั้งหมด จะเดินทางไปสถานที่เก็บตัว ณ ไดนามิค ฟุตบอล แคมป์ จังหวัด สมุทรปราการ เพื่อเตรียมลงฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้เป็นมื้อแรกต่อไป
สำหรับ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบ ทีมชาติบังคลาเทศ ทั้งหมด 2 นัด ในวันที่ 24 และ 27 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะมีการยืนยันสนามและเวลาแข่งขันอีกครั้ง โดยการอุ่นเครื่องทั้งสองนัด ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ก่อนทำศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33