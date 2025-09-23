โรงเรียนนาหลวง ควง โรงเรียนกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร คว้าชัยประเดิมคัดไทย วีเมนส์ ลีก ดิวิชั่น 2
การแข่งขันฟุตบอล ไทย วีเมนส์ ลีก ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2026 รอบคัดเลือก เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ที่สนาม ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด เมื่อวันที่ 22 กันยายน
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ฟุตบอลหญิงศรีสะเกษ แพ้ โรงเรียน นาหลวง 0-1 โดย โรงเรียนนาหลวง ได้ประตูจาก รัตติกาล ทองสมบัติ ในนาทีที่ 90+2
ส่วนอีกคู่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ แพ้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมุทรสาคร 0-1 โดยได้ประตูจาก พิมพ์มาดา มหาสินานนท์ ในนาทีที่ 5
โปรแกรมการแข่งขัน ไทย วีเมนส์ ลีก ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2026 รอบคัดเลือก แมตช์เดย์ที่ 2 มีดังนี้
วันที่ 24 กันยายน ที่สนาม ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด
เวลา 15.30 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พบกับ ฟุตบอลหญิงศรีสะเกษ
เวลา 19.00 น. โรงเรียนนาหลวง พบกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร
แฟนบอลที่สนใจสามารถเดินทางมาชมการแข่งขัน โดยเปิดให้ชมฟรี และสามารถติดตามการถ่ายทอดสด ทุกคู่ได้ทาง AIS Play