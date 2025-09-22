โต๊ะเล็กไทยอัดบาห์เรน 4-0 ลุ้นเข้ารอบนัดหน้า ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก
ฟุตซอลไทยเอาชนะบาห์เรน 4-0 คว้า 6 แต้มเต็ม ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี นัดที่สอง ที่ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน
โดยเกมแรก ไทย ชนะ บรูไน 15-1 ส่วน บาห์เรน แพ้ เกาหลีใต้ 0-2 ซึ่งเกมนี้มิเกล โรดริโก้ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ได้พ้นโทษแบน กลับมาคุมทีมข้างสนาม พร้อมส่งผู้เล่นห้าคนแรกเป็น นัทธพงศ์ หยีมะเหรบ (GK), อิทธิชา ประภาพันธ์ (C), อัมรินทร์ เอกาพันธ์, มูฮัมหมัด อุสมานมูซา และ ธีรภัทร เหมือนศรี
เริ่มเกม นาทีที่ 4 ไทย มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 มูฮัมหมัด อุสมานมูซา จ่ายบอลจากฝั่งขวาเข้ากรอบเขตโทษ บอลไปโดนอัมมาร์ ฮัสซัน อาลี สกัดเข้าประตูตัวเองไป จากนั้นนาทีที่ 8 ไทย มาได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 จากลูกฟรีคิกสองจังหวะ อลงกรณ์ จันทร์พร ไหลบอลมาให้รณชัย จูงวงษ์สุข ได้ยิงด้วยขวาบอลพุ่งตุงตาข่ายเข้าไป
ครึ่งหลัง นาทีที่ 22 ไทย มาได้ประตูทิ้งห่างออกไปเป็น 3-0 จากจังหวะผู้เล่นบาห์เรนจ่ายบอลมาโดนตัวอนันตชัย ปราบวงษา ก่อนที่บอลจะมาเข้าทาง อธิปพงศ์ มุ่นพลาย ได้ยิงด้วยขวาเสียบใต้คานเข้าไป ก่อนที่นาที 30 ไทยมาบวกสกอร์เพิ่มเป็น 4-0 จากจังหวะที่ผู้เล่นบาห์เรนสกัดบอลในกรอบเขตโทษไม่ดี มาเข้าทางมูฮัมหมัด อุสมานมูซา ได้ยิงด้วยซ้ายสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไป
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ฟุตซอลชายทีมชาติไทย เอาชนะ บาห์เรน 4-0 เก็บหกคะแนนเต็ม ยังนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มบี ต้องไปลุ้นเข้ารอบสุดท้ายนัดต่อไป หลังผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน เกาหลีใต้ ชนะ บรูไน 3-0
โปรแกรมนัดต่อไปของ ฟุตซอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี นัดที่สาม พบกับ เกาหลีใต้ ทีมอันดับ 73 ของโลก ที่ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 24 กันยายน เวลา 19.30 น ถ่ายทอดสดทาง Facebook / YouTube ช้างศึก, Futsal Thailand, Tsports7 และ TrueVisions NOW