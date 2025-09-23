โค้ชมิเกลชี้โต๊ะเล็กไทยมาตรฐานต้องดีกว่านี้ เพื่อเป้าแชมป์เอเชีย
มิเกล โรดริโก้ กุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยชาวสเปน กล่าวหลังที่ทีมโต๊ะเล็กไทย เอาชนะ บาห์เรน 4-0 เก็บ 6 แต้มจาก 2 นัดแรก ในศึก ฟุตซอลเอเชี่ยนคัพ รอบคัดเลือก กลุ่มบี นัดสอง เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน ที่ยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ว่า เรามีครึ่งแรกที่ไม่ดี ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เป็น 20 นาทีที่รู้สึกว่าแย่ที่สุดนับตั้งแต่คุมทีมชาติไทยมา 2 ปี ช่วงพักครึ่งในห้องแต่งตัว เราพูดคุยกันค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะเรื่องการปรับความคิดและทัศนคติในการเล่นของนักกีฬา พอกลับมาครึ่งหลังมันก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง ทุกคนดีขึ้น แน่นอนว่าบาห์เรนเองก็ทำได้ดีเช่นกันในเกมนี้
“สิ่งที่ผมพยายามเน้นย้ำกับผู้เล่นคือเรื่องทัศนคติและความมุ่งมั่น เพราะเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่แค่รอบคัดเลือก เป้าหมายของผมและทุกคนคือการคว้าแชมป์เอเชียให้ได้ ฉะนั้นเราต้องมีมาตรฐานการเล่นที่สูงในทุก ๆ แมตช์” โค้ชมิเกลกล่าว
นายสุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทย กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งเกมที่อบอุ่น เพราะแฟนฟุตซอลชาวไทยยังมาเชียร์กันเต็มสนาม ทำให้นักกีฬาทุกคนวิ่งสู้กันเต็มที่ บาห์เรนเองก็ทำได้ดีเช่นกัน การที่เราเอาชนะได้ไม่ใช่งานง่าย ตอนนี้ชนะเป็นนัดที่สองตามเป้าหมายที่โค้ชมิเกลวางแผนเอาไว้แล้ว ต้องขอบคุณทุกกำลังใจทั้งจากทางบ้านและเสียงเชียร์ในสนาม ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็หวังว่าจะสร้างความสุขให้กับแฟนๆ ชาวไทยในทุกแมตช์ ส่วนในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเราจะเจอกับเกาหลีใต้ ก็ต้องสู้เต็มที่เพื่อคว้าชัยเหมือนเดิม
โปรแกรมนัดต่อไปของ ฟุตซอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี นัดที่สาม พบกับ เกาหลีใต้ ทีมอันดับ 73 ของโลก ที่ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 24 กันยายน เวลา 19.30 น ถ่ายทอดสดทาง Facebook / YouTube ช้างศึก, Futsal Thailand, Tsports7 และ TrueVisions NOW