ออสมาร์ เชื่อ ช็อปปี้คัพ ช่วยยกระดับบอลอาเซียน ลั่นบุกเก็บ 3 แต้มจากบีจี
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “ช็อปปี้ คัพ 2025/26” กลุ่มเอ นัดที่ 2 “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์เก่า มีคิวบุกไปเยือน ทำศึกสายเลือดกับเพื่อนร่วมไทยลีก อย่าง “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่สนามปทุมธานี สเตเดียม ซึ่งจะฟาดแข้งกันในวันที่ 24 กันยายน คิกออฟเวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านช่อง 32, AIS PLAY และ YouTube : BG Sports
ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน ที่ห้องแถลงข่าวสนามปทุมธานี สเตเดียม ได้มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันของทั้ง 2 ทีม โดย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มี ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย ธีราทร บุญมาทัน ดาวเตะมากประสบการณ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว
โดย ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา เปิดถึงความพร้อมว่า เผยว่า “เกมในวันพรุ่งนี้ ถือเป็นเกมที่สำคัญ เกมแมตช์แรกพวกเราพลาดได้แค่เสมอ แล้วเกมนี้ต้องมาเยือนบีจี ปทุม เราต้องการ 3 คะแนน แม้จะเป็นเกมที่ยาก เพราะการเจอ บีจี ปทุม เป็นทีมที่เล่นในบ้านแข็งแกร่ง แต่เราเองก็คิดว่าเรามีศักยภาพทีมที่ดีพอจะบุกมาเก็บ 3 แต้มได้”
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงว่ารายการ ช็อปปี้ คัพ ที่ต้องเจอทีมดังจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดว่ารายการนี้จะช่วยยกระดับฟุตบอลในภูมิภาคได้หรือไม่ กุนซือปราสาทสายฟ้า ชาวบราซิล เผยว่า “เป็นเรื่องที่ดี การแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติ จะช่วยให้ยกระดับทีมได้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในไทย หรือที่บราซิล อย่าง บราซิล ก็เล่นโคป้า ลิเบร์ตาโดเรส หรือว่าแชมเปี้ยนส์ลีก ในยุโรป การที่ 2 ทีมในไทยเจอกันเองมันก็แปลก แต่ก็ดีที่ทำให้เห็นว่าฟุตบอลไทย พัฒนาขึ้น”
“ทีมของเราเป็นทีมใหญ่ เรามีขนาดทีมที่ดี เรามีนักเตะที่ดี ยังบอกไม่ได้ว่าใครคือ 11 ตัวจริง แต่เราจะเลือกจากนักเตะที่พร้อมมากที่สุดในการลงเล่น เกมพรุ่งนี้ขอให้แฟน ๆ เข้ามาเชียร์ในสนามเยอะ ๆ เพราะจบเกมจะได้มีความสุข”
ส่วน ธีราทร บุญมาทัน เผยถึงความคาดหวังในเกมวันพรุ่งนี้ ร่วมความพร้อมของทีมว่า “เกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกแน่นอน เพราะเป็นการพบกันของทีมชั้นนำของเมืองไทย ทั้ง 2 ทีมต่างต้องการแต้ม เพื่อแย่งกันเข้ารอบต่อไป ผมคิดว่าเกมจะสนุก พวกเราได้ฟื้นฟูร่างกายหลังจากจบเกมสุดสัปดาห์มา วันนี้เรามาเตรียมความพร้อม พรุ่งนี้ก็พร้อมลงเล่นกับ บีจี ปทุม”
“การบุกมาเยือน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ไม่มีความกดดันอะไร สำหรับทีมเรามันก็คือเกม ๆ หนึ่งที่บิ๊กทีมเจอกัน และเราเองก็ต้องการ 3 แต้มในเกมนี้ เราก็คิดว่าเราจะเก็บ 3 แต้มได้ในวันพรุ่งนี้ อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ในเกมสำคัญพรุ่งนี้ เราจะเก็บ 3 คะแนนให้ได้ครับ” ธีราทร กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ณ เวลานี้รั้งอันดับที่ 3 ของกลุ่มมี 1 คะแนน จากการเปิดบ้านเสมอ สลังงอร์ เอฟซี 1-1 ด้าน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เป็นรองจ่าฝูงมี 3 คะแนน จากการเปิดบ้านเอาชนะ คอง อัน ฮานอย เอฟซี 2-1