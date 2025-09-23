เดอะตุ๊ก ยกมือหนุนโค้ชเตี้ย ชี้ถ้ามีอำนาจจะแต่งตั้งเป็นกุนซือทัพช้างศึก
“เดอะตุ๊ก” น.อ.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตกองหน้าตำนานทีมชาติไทย เจ้าของฉายา “เพชฌฆาตหน้าหยก” ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นกรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้วิเคราะห์ผลงานแต่ละสโมสรจากเกมฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเมื่อมาถึงคู่ที่ “โค้ชเตี้ย” สะสม พบประเสริฐ เฮดโค้ชทีมพีที ประจวบ เอฟซี นำทีมเอาชนะ พลังกาญจน์ เอฟซี 2-0 “เดอะตุ๊ก” กล่าวชื่นชม โค้ชสะสม พร้อมบอกว่า ถ้าตนเองมีอำนาจ จะตั้งเป็นโค้ชทีมชาติไทย ชุดใหญ่
น.อ.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน กล่าวว่า “โค้ชเตี้ยเขาผ่านเกมพวกนี้เยอะแยะ คุมมาเป็น 10 ปีแล้ว รู้แล้วระดับล่างจะคุมแบบไหนอย่างไร ผมยังชอบแก ในอนาคตอยากให้คุมทีมชาติ ไหนๆ ก็พูด ชมต่อหน้าเลย ทำไมอ่ะ คนชอบก็ชอบ ถ้าผมมีอำนาจผมเอาโค้ชเตี้ย คุมชุดใหญ่เลย ถ้าผมมีอำนาจ นี่ผมได้แค่พูด ทำไมใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณแล้วกัน คนเราก็ชอบกันได้”
สำหรับ “โค้ชเตี้ย” สะสม พบประเสริฐ ปัจจุบันวัย 57 ปี ผ่านประสบการณ์ในการคุมทีมระดับสโมสรมาอย่างโชกโชน ทั้งกับสโมสรบีอีซี เทโรศาสน ปี 2004-2005, การท่าเรือไทย ปี 2009-2011, บุรีรัมย์ เอฟซี ปี 2011, แบงค็อก ยูไนเต็ด ปี 2012-2014, แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล ปี 2015-2018, ชลบุรี เอฟซี ปี 2019-2023 และล่าสุดคุมทีมพีที ประจวบ
ขณะที่ในการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนระดับทีมชาตินั้น โค้ชสะสม พบประเสริฐ เคยเป็นกุนซือทีมชาติชุดเยาวชนมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ปี 2001, ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 2 รอบ เมื่อปี 2003-2004, ปี 2011 และทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ปี 2014 แต่ยังไม่เคยเป็นกุนซือทัพช้างศึกชุดใหญ่