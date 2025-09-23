พงศ์วิทย์-สิรวุฒิ นำทีม eFootball ลุยศึกเวิลด์คัพ รอบคัดเลือก หาตัวแทนลุยรอบสุดท้าย
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตอบรับการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอิเล็กทรอนิกส์ (อีสปอร์ต) รายการ FIFAe World Cup 2025 ft. eFootball รอบคัดเลือก Regional Online Qualifier ประเภท Console
สำหรับการแข่งขันดังกล่าว เป็นรอบคัดเลือกโซน เอเชียตะวันออก และ โอเชียเนีย โดยมี 16 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน
รูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ทีม หา 3 ชาติเป็นตัวแทนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกรอบสุดท้าย รายการ FIFAe World Cup Final 2025 ทื่ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยการแขง่ขันเป็นรูปแบบ 2v2 โดยใช้ตัวผู้เล่นจากการตราฟต์
ซึ่งผลการจับสลาก ไทย อยู่ในกลุ่ม เอ มาเลเซีย, อินเดีย, กวม, เมียนมา, มาเก๊า, ภูฏาน, บรูไน
โดยตัวแทนของไทย ทั้ง 5 รายประกอบไปด้วย
1. พงศ์วิทย์ แต้วัฒนาสกุล aka : Bossui – ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาประเภท Console
2. สิรวุฒิ รุ่งรัตน์กสิกุล aka : Jeansui – นักกีฬาประเภท Console
3. ปฏิวัติ อเดโช aka : ADECHO – นักกีฬาประเภท Console
4. จิรายุ แต้วัฒนาสกุล aka : FRONKX – นักกีฬาประเภท Console
5. บดินทร์ รุ่งรัตน์กสิกุล aka : YoWingZab – นักกีฬาประเภท Console
โปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้
วันที่ 24 กันยายน 2568
17.00 น. ไทย พบ มาเก๊า
17.30 น. ภูฏาน พบ ไทย
18.00 น. ไทย พบ มาเลเซีย
18.30 น. อินเดีย พบ ไทย
19.15 น. บรูไน พบ ไทย
19.45 น. ไทย พบ กวม
20.15 น. เมียนมา พบ ไทย
วันที่ 25 กันยายน 2568
17.00 น. มาเก๊า พบ ไทย
17.30 น. ไทย พบ ภูฏาน
18.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย
18.30 น. ไทย พบ อินเดีย
19.15 น. ไทย พบ บรูไน
19.45 น. กวม พบ ไทย
20.15 น. ไทย พบ เมียนมา
วันที่ 26 – 27 กันยายน 2568 รอบน็อคเอาท์
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ค FA Thailand และ ติดตามผลการแข่งขันได้ที่ FIFA.gg