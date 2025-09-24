ฟีฟ่า ยก ไทย ต้นแบบโครงการ Talent ID พัฒนาลูกหนังเยาวชน
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ได้เลือก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้นแบบการจัดโครงการคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนระดับสูง โดยการถ่ายทอดความรู้ผ่านแพลตฟอร์ม FIFA Training Centre และได้รับเชิญเป็น Speaker ในงาน FIFA Talent Development Scheme (TDS) Experts Webinarในหัวข้อ Talent Identification
สำหรับโครงการดังกล่าวฟีฟ่า ได้ให้เงินสนับสนุนกับ ประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือในการค้นหานักเตะพรสวรรค์ ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับฟุตบอลรากหญ้า เพื่อเป้าหมายในการสร้างนักฟุตบอลคุณภาพ ไปสู่การร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก ในรุ่นต่างๆ ทั้งชายและหญิง
ก่อนหน้านี้ อาร์แซน เวนเกอร์ หัวหน้าแผนกพัฒนาฟุตบอล สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ได้วิเคราะห์ว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรจำนวนมาก และเยาวชนหลายคนก็มีความสามารถแต่ขาดโอกาส จึงมองถึงการสนับสนุน ทั้งการจัดการแข่งขัน และการเฟ้นหานักกีฬา ให้มีเกมการแข่งขันที่เหมาะสม และมีคุณภาพ
สำหรับ การเฟ้นหานักกีฬาในโครงการทาเลนต์ ไอดี ของ ฟีฟ่า ประเทศไทยฯ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยพยายามสร้างแผนกคัดเลือกผู้เล่น เครือข่ายแมวมองภูมิภาคกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในการหานักเตะที่มีพรสวรรค์ให้ได้มากขึ้น ผสมผสานกับ การใช้เทคโนโลยีกล้องวิดิโอ ในการวิเคราะห์รายบุคคลของนักกีฬา และการสร้างฐานข้อมูลเยาวชน รวมถึงการประสานงานกับ โรงเรียน, สโมสร, และสถาบันสอนฟุตบอลต่างๆ เพื่อให้ได้นักเตะที่ดีที่สุด สำหรับการลงพื้นที่กิจกรรมคัดเลือก Talent ID รอบภูมิภาคทั่วประเทศ และการเก็บตัวรอบสุดท้ายระดับประเทศ เพื่อสร้างเยาวชนทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่มีภารกิจไปฟุตบอลโลกในทุกๆปี ต่อไป