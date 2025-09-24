เดอะตุ๊ก จี้ อิชิอิ เลิกอ้างอนาคต เรียกชุดที่ดีที่สุดดวลไต้หวันได้แล้ว
“เดอะตุ๊ก” นาวาอากาศเอกปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ตำนานกองหน้าทีมชาติไทย และกรรมการกลาง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ชี้ว่า การเรียกตัวนักเตะทีมชาติไทย ในฟีฟ่าเดย์เดือน ต.ค.ที่มี 2 เกมเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือกนั้น ควรเลือกนักเตะที่ดีที่สุด อายุไม่เกี่ยว ชี้ ไม่ใช่เวลาสร้างทีม
ความเคลื่อนไหว “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลชาย ชุดใหญ่ ที่เตรียมทำศึกฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี ในช่วงฟีฟ่าเดย์ เดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะลงเล่นเกมนัดที่ 3 เปิดราชมังคลากีฬาสถาน พบกับ ไต้หวัน ในวันที่ 9 ตุลาคม จากนั้นจะบุกไปเยือนไต้หวันทันที ในวันที่ 14 ตุลาคม
มาซาทาดะ อิชิอิ โค้ชช้างศึก เตรียมเปิดเผยรายชื่อ 23 นักเตะทีมชาติไทย ที่จะลงเล่นใน 2 เกมดังกล่าว ในวันที่ 30 กันยายนนี้ ก่อนจะเรียกเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในวันที่ 6 ตุลาคม โดยเริ่มมีรายงานข่าวถึงรายชื่อนักเตะที่ส่งไปขอตัวจากสโมสรกันบ้างแล้ว
“เดอะตุ๊ก” นาวาอากาศเอกปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ตำนานกองหน้าทีมชาติไทย และกรรมการกลาง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แสดงความเห็นในช่องยูทูบ “แตงโมลงปิยะพงษ์ยิง” บอกว่า ตนเองก็ยังไม่ทราบว่าใครติดทีมบ้าง อย่าง ธีราทร บุญมาทัน ก็ไม่รู้ว่ามีใน 50 คนหรือไม่ แต่ใจภาวนาต้องกรให้อยู่ใน 50 คน รวมทั้ง ธีรศิลป์ แดงดา, จักรพัน แก้วพรหม พร้อมชี้ว่า ในฟีฟ่าเดย์นี้ ต้องเน้นผลงานเป็นหลัก ไม่ต้องการคัดเลือกดาวรุ่ง
“คือเราต้องเอาผลงาน ไม่เอาประสบการณ์แล้ว เราไม่ต้องการมาคัดเลือกดาวรุ่ง คือคนคัดไม่รู้จะอยู่ครบสัญญาหรือเปล่า ตอนนี้ต้องเอาผลงาน ความสำเร็จของทีม ต้องการสัมฤทธิ์ผล การสร้างทีมนั้นเป็นอีกส่วน”
“เวลาฟัง ฟังให้ละเอียดนะ ฟีฟ่าเดย์ เขาไม่สร้างทีมกับทัวร์นาเมนท์เมเจอร์ เอเชียนคัพ บอลโลก เขาไม่สร้างทีมกัน การสร้างทีมคือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ หรือทัวร์นาเมนท์ธรรมดา ถึงสร้างทีม”
“เพราะฉะนั้น เวลาดู ดูให้ละเอียด ทำงาน คิดแล้วสมองตรองด้วย ไม่ใช่อะไรก็สร้างทีมๆ มันไม่ใช่ ฉะนั้น อะไรที่ต้องการสำเร็จ ทัวร์นาเมนท์แบบนี้เราต้องการความสำเร็จ ต้องเอานักบอลที่เก่งที่สุดเข้ามา นักบอลเก่งมีมากมาย ใจต้องเปิดกว้าง อย่าไปมองทางเดียว เอาแต่ตัวเองๆ มันไม่ได้ นักบอลเก่งๆ โผล่ขึ้นมา อายุไม่เกี่ยว เกี่ยวที่เวลานั้นคุณทำผลงานดีขนาดไหน อันนี้สำคัญมาก แล้วเรียกมาติดทีมชาติ”
ก่อนหน้านี้ มีรายงานข่าวว่า ทั้ง ธีราทร บุญมาทัน และ ธีรศิลป์ แดงดา ต่างไม่มีรายชื่ออยู่ใน 50 คนของทีมชาติไทย นั่นหมายความว่า ก็จะไม่มีทั้ง อุ้ม และ มุ้ย ในการดวลไต้หวัน