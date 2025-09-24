มิเกล ย้ำห้ามประมาทเกาหลีใต้ ตั้งเป้าคว้าชัย 3 นัดรวดคว้าตั๋วชิงแชมป์เอเชีย
ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทย อันดับ 11 ของโลก ที่คว้าชัยชนะ 2 นัดรวดในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก สายบี ที่โรงยิเนเซียม อบจ.นนทบุรี
มิเกล โรดริโก้ กุนซือใหญ่นำทีมฟุตซอลไทยประเดิมชนะ บรูไน 15-1 และล่าสุดชนะ บาห์เรน 4-0 เก็บ 6 แต้มเต็ม เหลือการลงเล่นนัดสุดท้ายพบ เกาหลีใต้ ที่ชนะ 2 นัดเช่นกัน ทั้งการชนะ บาห์เรน 2-0 และชนะ บรูไน 3-0 ซึ่งผู้ชนะคู่นี้จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบสุดท้าย ที่อินโดนีเซียทันที หากเสมอ จะเป็นทีมฟุตซอลไทยจบแชมป์สายบี ได้ไปเล่นในรอบสุดท้าย ส่วนทีมอันดับ 2 ต้องไปวัดผลเข้ารอบกับทีมอันดับ 2 ของอีก 7 กลุ่มต่อไป
ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน มิเกล โรดริโก้ พร้อมทีมงานได้นำผู้เล่นเข้าโปรแกรม รีคอฟเวอรี่ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายที่โรงแรมอัลมีรอซเพื่อเตรียมไว้ลงเล่นในนัดสุดท้ายกับเกาหลีใต้
มิเกล โรดริโก้ เปิดเผยว่า “เราไม่ประมาทเกาหลีใต้อย่างแน่นอน เพราะเกาหลีใต้ทำให้เห็นแล้วว่า เขาหักปากกาเซียน เบียด บาห์เรน และมีลุ้นเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายพร้อมกับทีมไทย ทีมเขามีความแข็งแกร่งมากๆ 2 นัด ไม่เสียประตู เราเตรียมแผนที่จะรับมือกับเขาแล้ว โดยนี่จะถือเป็นเกมแรกที่ผมจะคุมทีมไทยเจอกับเกาหลีใต้หลังจาก 2 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยเจอกัน”
ด้าน รณชัย จูงวงษ์สุข หนึ่งในคีย์แมนเกมรับของทีมไทยเผยว่า “เกมกับเกาหลีใต้ ยังคงเป็นเกมที่ยาก เขาแข็งแรงในด้านร่างกาย แต่เราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด จุดแข็งเราคือเกมรับแดนบน ถ้าเราบีบได้ ก็จะมีโอกาสทำประตูได้เยอะครับ ถ้าเล่นเหมือนครึ่งแรกของเกมนี้อาจจะยิงได้น้อย”
สำหรับฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก ทั้ง 8 กลุ่ม จะคัดเอาทีมแชมป์กลุ่ม 8 กลุ่ม และ อันดับ 2 ที่ดีที่สุด 7 จาก 8 กลุ่ม ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ระหว่าง 27 มกราคม- 7 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อไป
ในส่วนของกลุ่มทีมอันดับ 2 ของ 7 สายที่มี 4 ชาติ หากจบ 3 นัดรอบคัดเลือก จะต้องตัดผลงานการเจออันดับสุดท้ายในสายตัวเอง เพื่อนำมาเทียบกับอันดับ 2 สายเอช เพื่อหา 7 ทีมที่ดีที่สุดต่อไป
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี วันพุธที่ 24 กันยายน 68 ฟุตซอลไทย พบ เกาหลีใต้ ที่โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.นนทบุรี เวลา 19.30 น. เข้าชมฟรี ถ่ายทอดสดทาง Facebook Youtube ช้างศึก, Futsal Thailand, Tsports7 และ TrueVisions NOW