โค้ชหนึ่งนำชบาแก้วฝึกซ้อม กำชับนักเตะแสดงศักยภาพเต็มที่
“โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน “ชบาแก้ว” ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย นำลูกทีมลงฝึกซ้อม ที่ ไดนามิค ฟุตบอล แคมป์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23กันยายน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบกับ ทีมชาติบังคลาเทศ
โดยการเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่อยู่นอกปฏิทินฟีฟ่าเดย์ จึงเน้นนักกีฬาที่ไม่ติดภารกิจกับสโมสรและเล่นอยู่ในลีกภายในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งกับการเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เพื่อสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
“โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน กล่าวว่า การเก็บตัวครั้งนี้เป็นการเรียกผู้เล่นที่อยู่ในประเทศไม่ได้ติดภารกิจอะไร และเป็นการรีเช็คนักกีฬาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยหรือผู้เล่นที่มีประสบการณ์ และมีผลงานโดดเด่นในปีที่ผ่านมา เพื่อมาทดสอบว่าในระหว่างนี้ แต่ละคนมีสภาพร่างกายอย่างไร และมีวิธีการเล่นของแต่ละคนเป็นแบบไหน
“ตอนนี้เราอยากจะดูเรื่องฟอร์มการเล่นของแต่ละคนเกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตบอล ไม่ว่าจะเรื่องร่างกาย ฟิตเนส รวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อที่จะมีการประเมินทั้งหมด ว่าแต่ละคนมีสมรรถภาพทางกาย และความเข้าใจของเกมฟุตบอลเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อประเมินตัวผู้เล่น และเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดในการทำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์”
“ส่วนแผนการระยะสั้น 5 วันของแคมป์นี้ คือการรีเช็คนักกีฬาในประเทศทั้งหมด ว่าใครมีสภาพร่างกาย และผลงานเข้าใจเกมเป็นอย่างไร หลังจากนี้ในช่วงฟีฟ่า เดย์ ที่จะมีผู้เล่นที่เล่นในต่างประเทศกลับมาร่วมแคมป์ ฝึกซ้อมร่วมกัน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่ดีที่สุด เราอาจจะมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนักกีฬา ใครที่ผลงานดีจะถูกเรียกมาซ้อม ใครที่ติดภารกิจกับต้นสังกัดในต่างแดนจะให้ไปทำภารกิจของตัวเอง เรามีการติดต่อประสานงานกับน้องๆที่อยู่ในแต่ละสโมสร อาจจะกลับมาร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมในบางช่วง เราจะฝึกซ้อมแบบต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงซีเกมส์ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเท่าๆกัน”
“เป้าหมายในแคมป์นี้คือการประเมินนักกีฬา แต่ละคนมีความสามารถมากน้อยขนาดไหน โดยเฉพาะคุณสมบัติ ความสามารถในแต่ละตำแหน่ง ว่าแต่ละตำแหน่ง ใครทำได้ดีที่สุด และเราจะสามารถพัฒนาใครได้บ้าง อยากที่จะขอบคุณแฟนบอลทีมชาติไทย ที่ยังคงสนับสนุนและให้กำลังใจฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอด อยากให้เป็นกำลังใจแบบนี้ไปนานๆ พวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”
สำหรับ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบ ทีมชาติบังคลาเทศ ทั้งหมด 2 นัด ในวันที่ 24 และ 27 ตุลาคม ซึ่งจะมีการยืนยันสนามและเวลาแข่งขันอีกครั้ง โดยการอุ่นเครื่องทั้งสองนัด ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ก่อนทำศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม