ฟุตบอลในประเทศ

อาริ เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ Captain Tsubasa ปลุกแรงบันดาลใจจากมังงะระดับตำนาน

อาริ เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ Captain Tsubasa ปลุกแรงบันดาลใจจากมังงะระดับตำนาน

นายศิวัช วสันตสิงห์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ บริษัท บู๊ทรูม จำกัด หรือร้านสินค้าฟุตบอล “อาริ” พร้อมด้วย นายชินโตะ โอคุกาวะ ผู้จัดการทั่วไป และนายอนาวิล เผ่าดิษฐ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท มินโตะ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ Captain Tsubasa x Ari ที่ถ่ายทอดความคลาสสิกเสมือนหลุดจากต้นฉบับมังงะ โดยได้แรงบันดาลใจจากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง “กัปตันสึบาสะ” ที่ครั้งหนึ่งปลุกความฝันในการเล่นฟุตบอลของเด็กทั่วโลกให้เชื่อว่า “ความฝันเป็นจริงได้”

คอนเซปต์ “The First Jersey” ถูกถ่ายทอดผ่าน VDO 4 ตอน ที่บันทึกแรงบันดาลใจจากเสื้อตัวแรกของหลายๆคน ไม่ว่าจะใส่เสื้อเบอร์ 10 แบบซึบาสะ ยิงลูกโทษแบบเฮียวงะ จ่ายบอลแบบมิซากิ หรือเซฟบอลแบบเก็นโซ ความทรงจำเหล่านี้ได้กลายเป็นมรดกแห่งฟุตบอลที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

โดยไฮไลท์สินค้า อยู่ที่ Box Set ชุดแข่งโรงเรียนที่ออกแบบดีไซน์แบบคลาสิก พร้อมแพ็กเกจพิเศษดีไซน์จากปกมังงะ

คอลเลกชันนี้จัดเต็มทั้ง Boxset, School Jersey, Adept Jersey, เสื้อยืด, กระเป๋า, ลูกฟุตบอล และอีกมากมาย พร้อมให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ ที่ Ari Football ทุกสาขา และออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้ Captain Tsubasa ห้ามพลาด!

ADVERTISMENT