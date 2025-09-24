เนวิน รับตกใจ ปวิณ อำลาบีจี ย้ำวงการฟุตบอลรอให้กลับมาช่วยพัฒนาเสมอ
จากประเด็นที่ “บอสปิ๊ป” นายปวิณ ภิรมย์ภักดี ประกาศขอลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสร “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด โดยให้เหตุผลเรื่องส่วนตัวและสุขภาพ เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์ผ่านเพจ “ลุงเนวิน” เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายน ก่อนที่ทั้งสองทีมจะต้องเจอกันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “ช็อปปี้ คัพ 2025/26” ที่ทรู บีจี สเตเดียม ว่า
“ตกใจกับข่าวใหญ่ของวงการไทยลีก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะมีขึ้น แต่ใดๆ ในโลก ล้วนต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เร็วก็ช้า วันหนึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพ และพันธมิตรร่วมพัฒนาฟุตบอลไทยลีก และร่วมกันสนับสนุนทีมชาติไทย ขอให้กำลังใจคุณปวิณ ภิรมย์ภักดี และขออวยพรให้คุณปวิณ ประสบความสำเร็จกับภารกิจฟื้นฟูสุขภาพ และธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจกีฬาในมิติอื่นๆ ที่ทำอยู่ และขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำ
วันไหนสุขภาพร่างกาย และหัวใจพร้อม ขอให้กลับมาร่วมกันพัฒนาฟุตบอลไทย ด้วยกันอีกครั้ง
วันนี้ ก่อนลงสนาม ขอให้กำลังใจผู้บริหาร ผู้เล่น และแฟนๆ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
แต่ที่ให้ไม่ได้ คือ 3 แต้ม
เพราะบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีเป้าหมายที่จะรักษาแชมป์สโมสรอาเซียน เพื่อจะไปถึงเป้าหมาย แชมป์อาเซียนปีที่ 2
วันนี้ เราต้องได้ 3 แต้ม
วันนี้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาเยือนสนามแห่งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 4 วัน พร้อมกับแผน “เก็บ 3 แต้ม” กลับบ้าน เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน
นัดเปิดสนามในบ้าน เราผิดพลาดหลายเรื่อง จนทำให้เก็บ 3 แต้ม ในบ้านไม่ได้ แต่นัดนี้ เราจะไม่ยอมผิดพลาดอีกแล้ว และต้องคว้าชัยชนะให้ได้
อีกเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จ คือ ทำให้แฟนๆ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทุกคน ที่มาเชียร์ในสนาม มีความสุข และกลับบ้านด้วยรอยยิ้ม มี 3 แต้มอยู่ในกระเป๋า
เป็นแฟนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต้องลำบากกว่าแฟนทีมอื่นๆ เพราะทีมของเราลงสนามมากกว่าทุกทีม แฟนๆ ต้องตามไปเชียร์ทุกสนาม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผู้เล่นทุกคน จึงต้องตอบแทนแฟนๆ ด้วยการทำประตูให้ได้มากที่สุด คว้าชัยชนะให้ได้มากที่สุด เก็บแต้มให้ได้มากที่สุด และเป็นแชมป์ให้ได้มากที่สุด
เป็นแฟนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต้องเหนื่อยกว่าแฟนทุกๆ ทีม เพราะต้องฉลองชัยชนะมากกว่าทุกทีม และฉลองแชมป์ มากกว่าทุกทีม
แต่เชื่อว่า เป็นทั้งความลำบาก และความเหนื่อย ที่แฟนๆ รับได้ และยินดีจะเหนื่อย ผู้เล่นทุกคนก็พร้อมจะเหนื่อยทั้งในสนามซ้อม และสนามแข่ง และอยากทำให้แฟนๆ เหนื่อยกับการฉลองชัยชนะ อย่างไม่หยุดยั้ง
เพราะบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะเป็นแชมป์อย่างไม่หยุดยั้ง”