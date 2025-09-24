ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีพร้อมดวลแข้ง 15-22 พ.ย.ที่สนามศุภชลาศัย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ประกอบด้วยครู 4 โรงเรียน เดินทางพบสื่อในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรม PRESS TOUR เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลขาสั้นที่มีประวัติยาวนาน โดยมี นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการมติชน และ น.ส.วรรณมณี บัวเทศ หัวหน้าข่าวกีฬามติชน ให้การต้อนรับ
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย ร.ร.อัสสัมชัญ เจ้าภาพการจัดการแข่งขัน, ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย และร.ร.เทพศิรินทร์ ภายใต้แนวคิด “สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ที่สนามศุภชลาศัย มีดังนี้ วันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย / 16.00 น. ร.ร.อัสสัมชัญ พบ ร.ร.เทพศิรินทร์
วันที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. ร.ร.เทพศิรินทร์ พบ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย / เวลา 16.00 น. ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ ร.ร.อัสสัมชัญ
วันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. ร.ร.เทพศิรินทร์ พบ ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / 16.00 น. ร.ร.อัสสัมชัญ พบ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
วันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. รอบชิงอันดับ 3 / เวลา 15.45 น. รอบชิงชนะเลิศ
ทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทาง ช่อง 7HD และช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Ch7HD, Ch7HD Sports และ Bugaboo TV
นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เตรียมจัดงาน Sustainability Expo 2025 กับบูทเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ชวนทุกคน “ปรับตัว และร่วมมือ สู่ทางรอดในยุคโลกรวน” ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) พบกับผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรกว่า 750 ท่าน และเครือข่ายธุรกิจยั่งยืนกว่า 400 องค์กร ที่จะมาแบ่งปันมุมมอง วิสัยทัศน์เพื่อ “ปรับตัว และร่วมมือ สู่ทางรอดในยุคโลกรวน” วันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) โซน BETTER ME Hall 2 โซนนิทรรศการ ชั้น G เข้าชมฟรี