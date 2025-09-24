โค้ชแบนลั่นเต็มที่แม้เป็นถ้วยอาเซียน เน้นสไตล์ตัวเองแม้เจอของแข็งอย่างยะโฮร์
“โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน และ เคียวกะ นากามูระ ตัวแทนของสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เข้าร่วมแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “ช็อปปี้ คัพ 2025/26″ รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก ที่จะบุกไปเยือน ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม ที่ห้องแถลงข่าวสุลต่าน อิบราฮิม สเตเดียม เมื่อวันที่ 24 กันยายน
โดย “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน กล่าวว่า การผ่านเกมที่หนัก เราต้องมีการจัดการและบริหารนักเตะ ซึ่งเชื่อว่าในทีมที่เรามี ยังสามารถหมุนเวียนผู้เล่นเพื่อลงเล่นในทุกถ้วย ทุกการแข่งขันของปีนี้ได้ อาการบาดเจ็บถือเป็นเรื่องปกติ การหมุนเวียนผู้เล่นให้สมดุลจึงสำคัญ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วย ผมมองว่าความพ่ายแพ้ในนัดที่ผ่านมา ไม่ได้ทำให้ความมั่นใจหรือสภาพจิตใจนักเตะลดลง เรามีแต่ความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ที่จะเล่นทุกเกมด้วยความมั่นใจเต็มร้อย
“แต่ละทีมมีแนวทางของตัวเอง เราไม่สามารถเปลี่ยนสไตล์การเล่นให้ซับซ้อนหรือสับสนได้ เราจะเล่นในแนวทางของเรา แต่คุณภาพของยะโฮร์อาจทำให้เกมต้องปรับเปลี่ยนไปบ้างระหว่างการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามยืนหยัดในแบบของเราก่อน”
“จากปีที่แล้วที่ได้ติดตามช็อปปี้คัพ จะเห็นว่าทุกทีมที่เข้าร่วมล้วนมีคุณภาพ และในปีนี้โควต้านักเตะที่ลงเล่นยิ่งทำให้เกมเข้มข้นขึ้น ความสามารถและคุณภาพของแต่ละทีมสูงขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้น่าตื่นเต้นกว่าเดิม ซึ่งเราก็ให้ความสำคัญพอ ๆ กับฟุตบอลลีกและเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก”
ทางด้าน เคียวกะ นากามูระ กองกลางชาวสิงคโปร์ของทัพแข้งเทพ กล่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ลงเล่นพบกับหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียน อย่างยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม และตื่นเต้นที่จะได้ดวลกับนักเตะระดับท็อปที่มีคุณภาพสูง และผมจะพยายามทำให้ดีที่สุด”
สำหรับ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “ช็อปปี้ คัพ” 2025/26 รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก พบกับ ยะโฮร์ ดารุล ทะซิม ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 17.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น (16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย) ที่สุลต่าน อิบราฮิม สเตเดียม ประเทศมาเลเซีย