เปิดรายชื่อ 24 โค้ชผ่านคุณสมบัติอบรม หลักสูตรซี ไลเซนส์ ที่เชียงราย
ฝ่ายฝึกอบรม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Diploma ครั้งที่ 8/2568 ระหว่างวันที่ 13-26 ตุลาคม 2568 ที่ จ.เชียงราย
สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร ซี ไลเซนส์ เน้นไปที่การยกระดับคุณภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ฝึกสอนฟุตบอลในระดับพื้นฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ฝึกสอน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของวงการฟุตบอลภายในประเทศไทย โดยมีผู้ฝึกสอนที่ผ่านคุณสมบัติทั้ง 24 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายกฤษณพงศ์ ชุมมวล
2.นายกิตติโชค ช่างเพชรผล
3.นายกิตติศักดิ์ บุญถา
4.นายเฉลิมวุฒิ แย้มประโคน
5.นายญาณเทพ แก้วบำรุง
6.นายณัฐพัชร์ พันธุวิทย์
7.นายตาคำ พระวงศ์
8.นายธนพนธ์ อังคะ
9.นายธัญเทพ สังขะพงศ์
10.นายธีรพงศ์ ปนันชัย
11.นายนัฐพงษ์ วัชรากรศิริ
12.นายปิยะชาติ ศรีมะเรือง
13.นายปุณณวิช เลิศชูสกุล
14.นายปุรเชษฐ์ วัฒนานุสิทธิ์
15.นายไพฑูรย์ สุวรรณขจร
16.นายภาคภูมิ แพงอุด
17.นายรัฐฐาณ์ ทองหอมฤวิทย์
18.นายวิรุฬห์ จันทนะเสวี
19.นายศนุกรานต์ ถิ่นจอม
20.นายสุทธิพงศ์ โนจันทร์
21.นายโสภณัฐ สุขนุกูล
22.นายองอาจ โพธิ์นอก
23.นายอฐิพงษ์ ไชยวงค์
24.นายอดิศักดิ์ ดวงศรี
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆ สามารถติดตามประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่ http://fathailand.org/ และ https://www.facebook.com/CoachingThailand